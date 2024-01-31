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Общество
31 Января , 16:45

Гости стенда нашей республики на выставке «Россия» принимают участие в викторине «Что вы знаете о Башкортостане?»

В рамках дня Башкирского телевидения на ВДНХ популярные ведущие канала БСТ Наиль Юнусов и Лилия Курамшина снимают специальный видеоконтент для телевизионного эфира и социальных сетей.

пресс-служба ТРК «Башкортостан»
Фото:пресс-служба ТРК «Башкортостан»

Посетителям выставки задают вопросы о республике: как серьёзные, так и шуточные. Например, «Что такое шиханы?» или  «Что сказал Пушкин, когда впервые приехал в Бижбуляк?».

Участие в этой активности с удовольствием принимают как взрослые, так и дети. Каждому участнику викторины телеканал БСТ дарит специальный набор для чаепития с башкирским чаем, медовым пряником и медовой ложкой: для того, чтобы гости выставки-форума «Россия» у себя дома за чашкой вкусного башкирского чая смотрели любимые программы телеканала БСТ.

пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
пресс-служба ТРК «Башкортостан»
Фото:пресс-служба ТРК «Башкортостан»

Источник: пресс-служба ТРК «Башкортостан»

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