У предпринимателей Башкортостана появился доступ в онлайн-базу льготного госимущества для МСП

На Цифровой платформе МСП.РФ создана первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для нужд малого и среднего бизнеса. В настоящее время в базе собрано более 48 тысяч свободных объектов, 2 тысячи из которых расположены на территории Республики Башкортостан.

«Новый сервис „Имущество для бизнеса“ — это отличный пример эффективного использования цифровых технологий для развития бизнеса. Теперь предприниматели смогут быстро и удобно получить необходимую информацию, что поможет им в поиске подходящих объектов для развития своего дела», — отметили в министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

Воспользоваться новым сервисом на Цифровой платформе могут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые или физические лица.

С помощью нового агрегатора предприниматели могут найти помещение или земельный участок для покупки и аренды, в том числе на льготных условиях. При поиске можно применить фильтр по стоимости, площади, виду имущества и другим параметрам. А еще — поиск по местоположению, кадастровому номеру, назначению или виду разрешенного использования. Все объекты можно сравнивать друг с другом. Также есть подписка, с помощью которой предприниматель может первым узнавать о новом подходящем объекте. Кроме того, есть имущество для туристического использования, а также доступное только субъектам МСП и самозанятым.

«Минземимущество Башкортостана системно работает над переводом услуг по линии земельно-имущественных отношений в онлайн-формат. Это удобно пользователям, это экономит их время и средства, ведь им не нужно никуда ездить, всю коммуникацию с ведомством можно провести прямо из дома, — отметили в министерстве земельных и имущественных отношений РБ. — Перечень свободного от прав третьих лиц государственного имущества Республики Башкортостан также можно найти на официальном сайте Минземимущества РБ или на портале „Имущество РБ“. Сервис „Имущество для бизнеса“ от Корпорации МСП — это еще один источник информации. Пользователь уже сам выбирает, какой инструмент лучше всего подходит именно ему».

Справочно:

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлена на повышение доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

Источник: пресс-служба правительства РБ