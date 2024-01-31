Заявления на сдачу ЕГЭ принимают до 1 февраля 2024 года включительно

В заявлении нужно перечислить учебные предметы, по которым участник планирует сдавать экзамен. Можно указать любое количество предметов.



Выпускники школ 2024 года подают заявление по месту учебы. Выпускники прошлых лет и студенты колледжей должны подать заявление в места регистрации на сдачу экзаменов: vk.cc/cueNhq.



Заявления на ЕГЭ подают участники лично или их родители (законные представители) при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Либо уполномоченные лица при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и заверенной доверенности.



Участники экзамена с ограниченным возможностями дополнительно предоставляют оригинал или заверенную копию рекомендаций ПМПК. Участники с инвалидностью помимо рекомендаций ПМПК предоставляют оригинал или заверенную копию справки об инвалидности.



Выпускники прошлых лет предоставляют оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, заверенные в установленном порядке, студенты колледжей – справку с места обучения, которая подтверждает освоение или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году.



Подать заявление на ЕГЭ после 1 февраля 2024 года возможно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. В данном случае необходимо обратиться в Государственную экзаменационную комиссию Республики Башкортостан по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Театральная, д. 5/2, каб. 106, 105. Заявление нужно подать не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена.



Справки по телефонам горячей линии ЕГЭ: 8 (347) 218-03-81, 8 (347) 218-03-28.



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