Вадим Захаров: «В Уфимском университете ведется работа, направленная на развитие крупных федеральных проектов»

Гостем программы «Вести. Интервью» на телеканале «Россия 24. Башкортостан» стал — ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

В ходе интервью Вадим Петрович рассказал о том, как сегодня развивается университет, о том, какие федеральные проекты реализуются в вузе, о том, для чего создан межвузовский кампус, а также о патриотическом воспитании студентов.

Вадим Захаров указал на то, что сегодня университет работает в последовательном режиме, вместе с тем логика развития нового учебного заведения продолжает формироваться. По словам Вадима Петровича, два вуза объединились, чтобы привлечь как можно больше ресурсов.

«Большой университет создан для того, чтобы собрать в одном месте как можно больше ресурсов. То, что не могли позволить себе отдельные университеты, сегодня мы можем себе позволить, консолидируя материальные, финансовые и человеческие ресурсы. Большой университет — заметность в стране, заметность для ученых, видимость для абитуриентов», — сказал Вадим Захаров.

Он подчеркнул, что в УУНиТ ведется работа, направленная на развитие крупных федеральных проектов. Так в этом году университет стал единственным в Башкирии провайдером федерального проекта «Код будущего».

«Проект «Код будущего» — повышение цифровых компетенций у школьников, мы заходим в школы и готовим для себя качественных абитуриентов. Эти абитуриенты мотивированы, они понимают на какую образовательную траекторию поступать, кем быть и где работать», — отметил Вадим Захаров.

Он добавил, что УУНиТ взаимодействует с индустриальными партнерами, которые формируют для вуза исследовательские задачи.