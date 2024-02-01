Законы, которые вступают в силу в феврале 2024

Увеличат размер материнского капитала и различных выплат.



Некоторые пособия проиндексируют на 7,4%, например, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячную страховую выплату. Материнский капитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей – на второго. Если вы получали маткапитал на первого ребенка, при появлении второго вы получите доплату в 202,6 тыс. рублей.



Уточнят применение специальных экономических мер – vk.cc/cuh98J.



Например, допускается блокировка денежных средств и имущества. Меры могут распространяться на иностранных лиц и на российские юридические лица с иностранным участием более 50%.



Банки будут бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов – vk.cc/cuh9gi.



Например, по срочным вкладам это нужно сделать не позднее чем за пять дней до истечения срока. Информировать будут способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.



ФССП сможет контролировать деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов – vk.cc/cuh9mO.



Раньше судебные приставы контролировали только деятельность профессиональных коллекторских организаций. Также должник и кредитор теперь могут взаимодействовать по электронной почте и через «Госуслуги».



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