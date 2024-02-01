-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
1 Февраля , 12:22

Законы, которые вступают в силу в феврале 2024

Рассказываем о законах, которые вступают в силу в феврале 2024 года.

Увеличат размер материнского капитала и различных выплат.

Некоторые пособия проиндексируют на 7,4%, например, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячную страховую выплату. Материнский капитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей – на второго. Если вы получали маткапитал на первого ребенка, при появлении второго вы получите доплату в 202,6 тыс. рублей.

 Уточнят применение специальных экономических мер – vk.cc/cuh98J.

Например, допускается блокировка денежных средств и имущества. Меры могут распространяться на иностранных лиц и на российские юридические лица с иностранным участием более 50%.

 Банки будут бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов – vk.cc/cuh9gi.

Например, по срочным вкладам это нужно сделать не позднее чем за пять дней до истечения срока. Информировать будут способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

 ФССП сможет контролировать деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов – vk.cc/cuh9mO.

Раньше судебные приставы контролировали только деятельность профессиональных коллекторских организаций. Также должник и кредитор теперь могут взаимодействовать по электронной почте и через «Госуслуги».

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru