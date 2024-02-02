Эксперты прокомментировали создание в Уфе эталонного кампуса

Руководитель государства отметил, что кампусы должны быть эталонными пространствами для студентов и молодежи.

Создание в Уфе эталонного кампуса прокомментировали эксперты.

Олег Баулин, ректор УГНТУ, в интервью ИА «Башинформ» о создании новых лабораторий на базе кампуса:

- Наш университет предложил для наполнения кампуса 10 исследовательских лабораторий и центров. Это не переезд из действующих учебных корпусов вуза, а создание новых, основанных на взаимодействии с другими вузами и крупными научными центрами.

Камиль Рамазанов, президент Академии наук Башкирии, об открытии новых возможностей в работе над междисциплинарными проектами на базе кампуса:

- Секрет успеха нашего кампуса заключается в том, что создаются условия для междисциплинарных проектов, когда, к примеру, студент медицинского университета проводит на современном оборудовании исследования нового имплантата, из уникального материала, который создал его коллега из Уфимского университета науки и технологий.

Валентин Павлов, ректор БГМУ, о развитии студентов на базе кампуса:

- Уфимский межвузовский кампус – это не просто здания, это новая эталонная среда, новый образ жизни, мысли людей. Здесь создаются научные проекты и развиваются люди.

Вадим Захаров, ректор УУНиТ, в интервью ИА «Башинформ» об усилении вузов Башкирии:

- Наш кампус позволит объединить востребованные экономикой республики программы в сфере энергетики, инжиниринга, цифровой и «зеленой» химии, биомедицины, генетики, IT-технологий и креативных индустрий, а вузам Башкирии усилить свои позиции в конкурентной борьбе за самых талантливых ребят.

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