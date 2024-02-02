Молодёжь Башкортостана приняла участие в работе II Съезда Движения Первых

Для участников съезда приготовили насыщенную деловую программу: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия», которые адаптировали для молодежи.

В заседании Съезда Движения Первых приняли участие более 980 человек — делегаты от 89 регионов России, члены федерального Совета Первых, Координационного совета и Правления Движения Первых. В ходе заседания участники обсудили основные достижения Движения в 2023 году, определили задачи на 2024 год, а также проголосовали за внесение изменений в Устав организации.

Одно из них — увеличение возраста участников до 25 лет. По словам Григория Гурова, председателя правления движения, это должно вовлечь в деятельность Движения Первых всю студенческую молодежь.

— Это решение [об увеличении возрастного порога участников] поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создает «Движение первых», обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь», — отметил Григорий Гуров.

— Для меня огромная честь представлять республику на Съезде. Самая главная новость — правки в Устав организации. Возраст участников Движения Первых повысили. Теперь смогут вступить молодые люди от 18 до 25 лет. Это большой плюс, ведь теперь студенты СПО и ВУЗов смогут делиться с нами своим опытом. Надеюсь, что к нам присоединиться еще больше ребят, — прокомментировал делегат Съезда Егор Мельников из Белебеевского района.

На заседании съезда участники не только говорили о будущем Движения, но и подводили итоги работы в 2023 году. Спикеры отметили, что в прошлом году значительно выросло число участников Движения: в организацию вошли более 4,7 миллион детей и взрослых, более 650 тысяч человек зарегистрировались в качестве наставников, а 49 детских и юношеских объединений стали коллективными участниками Движения Первых.

В 2023 году Движение реализовало более 250 всероссийских проектов и акций в 12 направлениях. При этом в мероприятиях и сменах летней оздоровительной кампании приняло участие более 2,4 миллионов детей по всей стране, более 500 тысяч человек получили навыки оказания первой помощи, более 400 тысяч Первых побывали в пеших походах, более 25 тысяч ребят приняли участие во Всероссийском проекте «Юннаты Первых», а более 50 тысяч — во Всероссийском проекте «Хранители истории».

Участники обсудили символы и традиции Движения Первых — выбрали гимн и флаг Движения Первых, обсудили церемонию вступления в ряды Первых, решили создать библиотеку кричалок и утвердили обещание участника Движения Первых.

Церемонию закрытия II Съезда Движения Первых посетил Президент России. Глава государства вместе с Первыми поблагодарил родителей и наставников за их поддержку и помощь в реализации детских инициатив.

Справочно:



Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» — крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.



Участниками Движения Первых являются более 4,7 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 40 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Автор: Альфия Батырова