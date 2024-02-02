Радий Хабиров представил Межвузовский студенческий кампус учёным Башкирии

Сегодня, 2 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров представил ученому сообществу Межвузовский студенческий кампус в Уфе. Первая очередь объекта — IQ-парк — открыл свои двери для резидентов — ведущих вузов и инновационных компаний региона. Кампус создается при поддержке нацпроекта «Наука и университеты».

Глава Башкирии вручил госнаграды республики, а также поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке заявки на возведение кампуса и строительстве IQ-парка, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Этот большой проект стал возможен благодаря нашей совместной работе, — сказал Радий Хабиров в своей приветственной речи. — Мы активно участвовали в конкурсе на получение права строить кампус. Попали сразу в первую очередь, в восьмёрку первых кампусов и получили федеральную поддержку. Вчера мы представили первую очередь нашего кампуса Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. А сегодня пригласили руководителей наших вузов, научных институтов, руководителей ведущих кафедр, чтобы показать, что нами сделано. Наш кампус — один из лучших со всех точек зрения. Мы закладываем здесь принципы эталонного пространства для научно-образовательной деятельности и студенческого творчества. И IQ-парк — это только первая очередь. Вторая очередь предполагает строительство 103 тысяч кв. м. Это 4 300 студенческих мест. Это семь башен, самая высокая из которых — более 30 этажей. Непростая задача, потому что сроки стоят предельно жёсткие. Но у нас уже есть опыт, слаженная команда и воля. И мы справимся. Поздравляю всех с открытием первой очереди кампуса. Считаю, что за последние десятилетия это наиболее значимый вклад в развитие высшей школы и науки Башкортостана».

Куратор проекта строительства кампуса, Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в своём выступлении отметил, что проект строительства межвузовского студенческого кампуса придаст дополнительный импульс развития многим отраслям экономики и социальной сферы региона.

«Для меня это не первый объект, который нужно возводить в такие короткие сроки, но, наверное, самый сложный, — сказал, в свою очередь, куратор проекта, премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. — Хочу поблагодарить Главу республики Радия Фаритовича Хабирова за то, что он принял решение участвовать в конкурсе на создание Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Когда Радий Фаритович начал трудиться Главой Башкортостана, было чёткое понимание, что республике надо дать более быстрые темпы развития. Мы называли это — „дооценить регион“. И кампус стал одним из ключевых проектов для решения этой задачи. Верю, что те, кто будет здесь учиться, работать и преподавать, будут в полной мере пользоваться возможностями которые дает кампус. Поздравляю всех с началом большого пути в развитии науки и высшей школы Башкортостана».

Источник: газета «Республика Башкортостан»