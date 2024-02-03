Андрей Назаров вручил награды строителям межвузовского кампуса

Отличившиеся удостоены званий заслуженного строителя и заслуженного архитектора Республики Башкортостан, почетных грамот и благодарностей главы и правительства республики.

— Каждый из вас, кроме своих компетенций, вложил сюда душу. Очень много было физической работы на объекте, его нужно было полностью перекроить. Практически ничего из того, что есть сейчас, не было, кроме стен, которые пришлось реконструировать. Добавили три лифта, два эскалатора, центральную лестницу. Практически нет квадратного метра в этом здании, который бы не был переделан, модернизирован, доработан и улучшен, — отметил Андрей Назаров, обращаясь к участникам церемонии.

Всего было переустроено 700 метров тепловых сетей и водопроводов, переложено почти 9 километров высоковольтных кабельных линий, демонтировано шесть объектов.

— Уфимский кампус глава Башкортостана назвал эталонным пространством. В этой фразе как раз заключается наша цель — быть мерилом, на которое нужно ориентироваться остальным. Речь не только о пространстве как физическом здании, а в первую очередь о взаимодействии всех участников ради нужных для нашей страны, для республики целей. Эту работу мы с вами продолжаем, просто переходя из одного этапа в другой. Выйдя из этого здания сегодня, мы сразу же приступаем к следующей очереди, — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что открытие первой очереди межвузовского кампуса состоялось 1 февраля при участии президента России Владимира Путина. Строительство кампуса ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты». В целом кампус будет представлять собой пространство с жилыми помещениями на 4,3 тыс. человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, скверами.

Источник: газета «Республика Башкортостан»