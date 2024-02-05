Михаил Закомалдин о баймакских задержаниях: «Невиновных не накажут!»

Уполномоченный по правам человека РБ Михаил Закомалдин опроверг слухи, что сегодня в Башкирии началось массовое преследование участников баймакских событий. По словам г-на Закомалдина, «плана по количеству протоколов у силовиков, конечно же нет — от палочной системы мы давно ушли». Михаил Иванович уверен, что «нет такого, чтобы всех задерживали под одну гребенку».

— Уголовные дела возбуждает следственный комитет, полицейские лишь составляют административный протокол, — объясняет он. — При этом протоколы составляют только на людей, принимавших активное участие в беспорядках в Баймаке, а не на тех, которые просто пришли посмотреть.

По словам омбудсмена, в Баймаке «были те, кто оказался на площади перед судом случайно, а были и активные нарушители».

— Конечно, люди пошли на поводу у провокаторов, — сетует он.

Михаил Заколмадин утверждает, что наказание для участников незаконной протестной акции в Баймаке, «не зависит от желания полицейских».

— Ведь протоколы затем рассматривает суд, именно он выносит решение о наказании в виде штрафа административного ареста или штрафа, — объясняет Михаил Иванович. — Судья просматривает материалы и ему нужны доказательства — видеозапись, а не только то, что написал полицейский в протоколе. Нет такого, что всех сгребли под одну гребенку и назначили 15 суток ареста. Кого-то действительно оштрафовали, а кого-то и просто отпустили, объяснив, что так делать нельзя.

Напомним, 17 января в Баймаке у здания суда собралась толпа, требующая освобождения, признанного экстремистом Фаиля Алсынова* — его приговорили к четырем годам лишения свободы. В основном, на площадь в Баймаке съехались молодые люди из других районов республики, которые поверили призывам провокаторов, что их помощь необходима для восстановления справедливости. В итоге кто-то спровоцировал разгоряченную толпу на противостояние с омоновцами и в спецназ полетели снежки, ледяные глыбы и поленья, принесенные из близлежащих домов. Были даже антиконституционные призывы ворваться в здание суда. А некоторые особо агрессивные парни даже отбирали у стражей порядка щиты и вступали с ними в рукопашную схватку. Несколько полицейских серьезно пострадали. Многие из участников баймакских событий потом признавалась, что не были знакомы с Фаилем Алсыновым*, а оказались на площади и напали на полицейских потому, что «так делали другие».

— В Баймаке случилось безобразие, — уверен Михаил Закомалдин. — Ни у кого нет права подменять закон и власть. Был суд, который вынес решение. Если кто-то с этим приговором не согласен, считает, что оно несправедливое — есть законные способы обжалования. Если кто-то считает, что Баймакский суд под чьим-то давлением вынес незаконное решение, хотя я в этом сомневаюсь, есть порядок обжалования: апелляционная и кассационная инстанция. Эти судебные коллегии очень объективно смотрят на решения, которые местные суды принимают.

Уполномоченный по правам человека в Башкортостане объяснил и почему задержания участников беспорядков начались не в этот день.

— В день беспорядков у полицейских была главная задача — вывести осужденного, и они с ней справились, — говорит Михаил Иванович. — Ведь проблема возникла, когда люди начали препятствовать доставлению осужденного в СИЗО. В следующие дни устанавливались личности нарушителей и составлялись протоколы. Потому что сразу это невозможно было сделать, да и полицейские не желали, чтобы кто-то пострадал в толпе. Плана по количеству протоколов у них, конечно же нет — от палочной системы мы давно ушли. И уже только после изучения видеозаписей, когда были установлены активные нарушители, начались задержания.

Михаил Закомалдин напоминает, что «в подобных случаях всегда ведется видеофиксация происходящего и в Баймаке съемка также проводилась».

— Поэтому я не верю словам задержанных и их адвокатов, когда они заявляют, что они ничего противоправного не совершали, — комментирует он. — Адвокаты обязаны защищать своих клиентов, но поверьте, если человека привлекли к ответственности, значит имеются серьезные доказательства. Я внимательно смотрел видеоролики, которые размещались в интернете — там были насильственные действия в отношении сотрудников полиции, что влечет ответственность по статье 318 Уголовного законодательства, а также были те, кто противодействовал выводу осужденного из здания. Несколько дел были возбуждены именно о насилии в отношении представителя власти. Ответственность за преступление в данном случае составляет до пяти лет лишения свободы.

Омбудсмен предупреждает на будущее молодых людей, что «есть законные способы решения всех вопросов».

— Конечно, людей, участвовавших в этой акции, спровоцировали, — полагает он. — Просто не надо поддаваться на призывы провокаторов. Если хочется сбросить стресс — просто покидайте снег лопатой, поколите дрова. Или сегодня Россия ведет спецоперацию на Украине, есть где испытать адреналин, если так руки чешутся. Бросать в полицейских снег и поленья безнаказанно нельзя. Ни в одной стране мира это не позволяется и жестко пресекается.

Уполномоченный по правам человека в РБ сегодня переживает за парней, на которых были составлены административные протоколы.

— Административный протокол уже никуда не денется, — объясняет он. — Люди, которые совершили административное правонарушение, получили штраф или административный арест, в дальнейшем будут иметь какие-то ограничения: например, в зависимости от тяжести наказания, не смогут владеть оружием или устроиться на работу, связанную с определенной деятельностью. А в случае, если административное нарушение повторится, это будет расцениваться как рецидив — и повторно уже будет более жесткое наказание.

Михаил Закомалдин, который в свое время трудился министром внутренних дел Башкирии, уверен: действия полицейских были абсолютно правильными, а применение слезоточивого газа разрешено в таких обстоятельствах.

— Я считаю, что они еще мягко действовали — могли и пожестче, — полагает омбудсмен. — Но сотрудники полиции — тоже люди, они прекрасно понимают, что часть людей, которые находились возле суда, действительно пришли просто посмотреть, что происходит. И вот чтобы эти люди, ни в чем невиновные, не попали под ответственность, не получили резиновой палкой или щитом, — они и действовали так мягко.

Что касается нарушений прав человека при задержании, о которых говорят участники баймакских событий и их защитники, то ни одной жалобы на этот счет в аппарат уполномоченного по правам человека РБ так и не поступило.

— Впрочем, если бы кого-то власть преследовала без оснований, эти протоколы уже бы отменил суд, — заключает Михаил Закомалдин.

* Фаиль Алсынов внесён Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.