Многодетные семьи России получили единый социальный статус

По новому документу, многодетной считается семья с тремя и более детьми. Такие семьи получат единое удостоверение федерального образца.



Меры социальной поддержки семья сможет получать до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если ребенок обучается очно.



Что гарантирует указ:

- государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей;

- меры поддержки в трудовой сфере;

- досрочную пенсию многодетной матери;

- профессиональное обучение многодетных родителей;

- бесплатное посещение культурных учреждений и парков независимо от места жительства в порядке, которые устанавливает республика.



По вопросам поддержки многодетных семей вы можете обратиться в учреждения соцзащиты по месту жительства и МФЦ, либо через Госуслуги. Список адресов учреждений соцзащиты – здесь: vk.cc/cugPZY.



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