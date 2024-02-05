-1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
5 Февраля , 12:11

Многодетные семьи России получили единый социальный статус

 Многодетные семьи получили единый социальный статус по указу Президента России. Об изменениях рассказывает Министерство семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан.

По новому документу, многодетной считается семья с тремя и более детьми. Такие семьи получат единое удостоверение федерального образца.

Меры социальной поддержки семья сможет получать до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если ребенок обучается очно.

 Что гарантирует указ:
- государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей;
- меры поддержки в трудовой сфере;
- досрочную пенсию многодетной матери;
- профессиональное обучение многодетных родителей;
- бесплатное посещение культурных учреждений и парков независимо от места жительства в порядке, которые устанавливает республика.

По вопросам поддержки многодетных семей вы можете обратиться в учреждения соцзащиты по месту жительства и МФЦ, либо через Госуслуги. Список адресов учреждений соцзащиты – здесь: vk.cc/cugPZY.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru