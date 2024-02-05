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Общество
5 Февраля , 16:30

На выставке «Россия» в Москве поздравили шестимиллионного посетителя

Шестимиллионным посетителем Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве стал житель столицы Дмитрий Ершов. 4 февраля он пришёл на выставку вместе с семьёй. 

АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»
Фото:АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»

Уникальный посетитель получил подарок от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа – поездку в Салехард на главный праздник народов Севера – День оленевода.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве – самая масштабная экспозиция за современную историю нашей страны. На ней продемонстрированы важнейшие достижения всех 89 регионов страны в различных отраслях экономики.

Напомним, что в 75-м павильоне – стенд Башкортостана в виде импровизированного космолета. Здесь уже прошли День Республики Башкортостан, недели сельского хозяйства, торговли, народного творчества, спорта и образования, семейные выходные и другие тематические мероприятия.

Автор: Альфия Батырова

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