На выставке «Россия» в Москве поздравили шестимиллионного посетителя

Уникальный посетитель получил подарок от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа – поездку в Салехард на главный праздник народов Севера – День оленевода.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве – самая масштабная экспозиция за современную историю нашей страны. На ней продемонстрированы важнейшие достижения всех 89 регионов страны в различных отраслях экономики.

Напомним, что в 75-м павильоне – стенд Башкортостана в виде импровизированного космолета. Здесь уже прошли День Республики Башкортостан, недели сельского хозяйства, торговли, народного творчества, спорта и образования, семейные выходные и другие тематические мероприятия.