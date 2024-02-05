В Башкирии Госуслугами пользуются более 2,8 миллиона человек

В республике более 2,8 млн пользователей портала Госуслуг и его региональной версии – это почти 75% жителей республики старше 14 лет.

В целом по стране портал Госуслуг используют более 100 млн человек. В год россиянам на нем оказывают около 300 млн услуг, при этом функционал портала регулярно расширяется.

По уровню внедрения базовых государственных электронных систем – электронного правительства – Российская Федерации уверенно входит в число лидеров. Правительство страны развивает облачную государственную экосистему, которая предоставляет пользователям платформенные сервисы, необходимые для функционирования информационных систем.

Собирать любые информационные системы по принципу конструктора позволяет применение типовых решений при создании сервисов ведомств.

– Наличие всех этих решений позволяет России входить в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем – так называемого электронного правительства. Это подтверждено рейтингом Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти в это непростое время. И мы будем совершенствовать все имеющиеся наработки, – подчеркнул Михаил Мишустин, председатель Правительства России.