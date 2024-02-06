У фонда «Защитники Отечества» появились новые возможности

Теперь фонд может:

– доплачивать за средства реабилитации ветеранам СВО, которые приобрели за счет электронного сертификата

– вести мониторинг качества мер поддержки

– перечислять средства в благотворительные фонды

– заниматься международным сотрудничеством

Благодаря расширению полномочий фонда ветераны СВО смогут получить более качественную и современную реабилитацию.

По словам председателя фонда Анны Цивилевой, теперь можно обеспечивать их более современными и высокотехнологичными протезами, в том числе для занятий спортом, а через благотворительные организации помогать по более широкому перечню обращений.

– Расширение Президентом Российской Федерации полномочий фонда – большая ответственность. Сделаем все, чтобы ее оправдать. Для нас важна обратная связь от ветеранов. Удовлетворенность оказанной им помощью – главный критерий эффективности нашей работы и работы других госструктур, – пояснила Анна Цивилева.

Также Указом Президента России расширили состав Попечительского и Наблюдательного советов Фонда «Защитники отечества». Попечительский совет фонда возглавил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Напомним, Фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе Президента России. Сейчас в штате филиала фонда в Башкортостане 97 социальных координаторов, они есть во всех муниципалитетах, а в некоторых районах и городах – их по два.

Чаще всего в фонд обращаются с просьбами помочь в получении удостоверения ветерана боевых действий, для назначения мер поддержки, с вопросами по федеральным и региональным выплатам, которые связаны с участием в СВО.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02