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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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Общество
6 Февраля , 15:38

У фонда «Защитники Отечества» появились новые возможности

В Указ Президента Российской Федерации «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 февраля 2024 года внесли изменения. Для оказания помощи ветеранам СВО и членам семей погибших у фонда появились дополнительные возможности.

Альфия Батырова
Фото:Альфия Батырова

Теперь фонд может:
– доплачивать за средства реабилитации ветеранам СВО, которые приобрели за счет электронного сертификата
– вести мониторинг качества мер поддержки
– перечислять средства в благотворительные фонды
– заниматься международным сотрудничеством

Благодаря расширению полномочий фонда ветераны СВО смогут получить более качественную и современную реабилитацию.

По словам председателя фонда Анны Цивилевой, теперь можно обеспечивать их более современными и высокотехнологичными протезами, в том числе для занятий спортом, а через благотворительные организации помогать по более широкому перечню обращений.

– Расширение Президентом Российской Федерации полномочий фонда – большая ответственность. Сделаем все, чтобы ее оправдать. Для нас важна обратная связь от ветеранов. Удовлетворенность оказанной им помощью – главный критерий эффективности нашей работы и работы других госструктур, – пояснила Анна Цивилева.

Также Указом Президента России расширили состав Попечительского и Наблюдательного советов Фонда «Защитники отечества». Попечительский совет фонда возглавил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Напомним, Фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе Президента России. Сейчас в штате филиала фонда в Башкортостане 97 социальных координаторов, они есть во всех муниципалитетах, а в некоторых районах и городах – их по два. 

Чаще всего в фонд обращаются с просьбами помочь в получении удостоверения ветерана боевых действий, для назначения мер поддержки, с вопросами по федеральным и региональным выплатам, которые связаны с участием в СВО.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02

Альфия Батырова
Фото:Альфия Батырова

Автор: Альфия Батырова

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