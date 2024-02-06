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Общество
6 Февраля , 09:43

В Китае прошёл фестиваль-ярмарка товаров под брендом «Сделано в России»

В провинции Ляонин (КНР) Гала-концерт торжественно закрыл первый фестиваль-ярмарку российских товаров под брендом «Сделано в России», проходивший с 27 января по 4 февраля. В нем принял участие и представитель Башкирии Флюр Асадуллин.

соцсети Флюра Асадуллина
Фото:соцсети Флюра Асадуллина

Впервые за 40 лет русский балет сопроводил китайский симфонический оркестр. Прима-балерины и солисты балета Мариинского театра и театра им. Леонида Якобсона, а также выпускницы Академии Русского балета им. А. Вагановой исполнили фрагменты из знаменитых балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Шахерезада» и «Дон Кихот».

«Мы делаем ставку на синергию экспорта и мягкой силы: культурные и спортивные достижения России формируют в сознании потребителя прямую ассоциацию с нашей продукцией, наполняют значением бренд „Сделано в России“, делают его более многогранным и полным, — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, подводя итоги мероприятия. — Мы убеждались в эффективности этой синергии каждый день ярмарки, когда видели неподдельный интерес жителей Ляонина к нашим товарам, культуре и спорту».

Организованный Российским экспортным центром при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проходил в Китае с 27 января по 4 февраля в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России и Китая. Всего на прилавках ярмарки было представлено около 1,5 тыс. наименований товаров от более 150 компаний из более 40 регионов России. В их числе как небольшие компании, впервые вышедшие на китайский рынок, так и крупнейшие предприятия. В их числе «Мираторг», «Черкизово», «Эфко», «Балтика», «МАКФА», «Союзпищепром», «Объединенные кондитеры», «Русский краб», «СЗРК», «Эконива», «Комос», «БРПИ», «Дядя Ваня», «АБИ Продакт» и другие.

Напомним, представитель Башкирии при Торгпредстве РФ в Китае Флюр Асадуллин принял участие в фестивале-ярмарке и рассказал о преимуществах для российских компаний.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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