Башкирия готовится отметить 35-летие вывода советских войск из Афганистана

Мероприятия пройдут как в столице, так и в районах и городах республики. Кроме торжественных концертов к этой дате приурочен ряд мероприятий.

Традиционно у мемориала Скорбящей матери в Уфе состоится церемония возложения цветов. Здесь соберутся ветераны боевых действий, родственники погибших в локальных конфликтах военнослужащих, молодежь.

Централизованная система массовых библиотек Уфы уже начала ежегодный цикл тематических мероприятий, посвященных этой дате. Так, сегодня в Центральной городской библиотеке прошла встреча поколений «Афганская война в судьбе людей» с членами ветеранской организации «Боевое братство». Урок мужества «О Родине, о мужестве, о славе» с участником афганских событий проведет 9 февраля библиотека № 23. 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества пройдут в уфимских библиотеках состоятся обзор книжной выставки «Если Родина зовет», встреча «Афганистан: ты боль моей души» с участником афганских событий.

Справка

Эта важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в России с 2011 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В Этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории Афганистана, прошли военную службу более 9 тысяч солдат и офицеров из Республики Башкортостан, более 300 из них погибло, 6 человек пропало без вести. Многие из тех, кто прошёл эту войну, в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Источник: газета «Республика Башкортостан»