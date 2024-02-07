-10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Общество
7 Февраля , 18:19

Башкирия готовится отметить 35-летие вывода советских войск из Афганистана

В республике пройдут торжественные мероприятия, посвященные 35-летию вывода советских войск из Афганистана. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Мероприятия пройдут как в столице, так и в районах и городах республики. Кроме торжественных концертов к этой дате приурочен ряд мероприятий.

Традиционно у мемориала Скорбящей матери в Уфе состоится церемония возложения цветов. Здесь соберутся ветераны боевых действий, родственники погибших в локальных конфликтах военнослужащих, молодежь.

Централизованная система массовых библиотек Уфы уже начала ежегодный цикл тематических мероприятий, посвященных этой дате. Так, сегодня в Центральной городской библиотеке прошла встреча поколений «Афганская война в судьбе людей» с членами ветеранской организации «Боевое братство». Урок мужества «О Родине, о мужестве, о славе» с участником афганских событий проведет 9 февраля библиотека № 23. 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества пройдут в уфимских библиотеках состоятся обзор книжной выставки «Если Родина зовет», встреча «Афганистан: ты боль моей души» с участником афганских событий.

Справка

Эта важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в России с 2011 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В Этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории Афганистана, прошли военную службу более 9 тысяч солдат и офицеров из Республики Башкортостан, более 300 из них погибло, 6 человек пропало без вести. Многие из тех, кто прошёл эту войну, в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
6 Февраля , 10:49
В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru