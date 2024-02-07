Убедиться в отсутствии задолженности по имущественным налогам можно в Личном кабинете

В отношении граждан, которые не уплатили налоги в срок, налоговыми органами республики могут быть приняты меры по принудительному взысканию образовавшейся задолженности.

В целях исключения данных мер предлагаем проверить наличие (отсутствие) задолженности с помощью Интернет-сервисов ФНС России "Личный кабинет для физических лиц" и мобильного приложения "Налоги ФЛ", через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо в ближайшем офисе Многофункционального центра или налоговой инспекции.

Погасить задолженность можно с помощью Интернет-сервиса "Уплата налогов и пошлин", в Личном кабинете, на портале Госуслуг, в офисах банков и банковских приложениях, в платежных терминалах.

Напоминаем, несвоевременная уплата налогов может привести к негативным последствиям:

удержание задолженности из заработной платы, пенсии или иных поступлений;

блокировка банковских счетов;

арест транспортных средств должника;

наложение запрета на выезд должника за границу;

судебные издержки в виде государственной пошлины и исполнительского сбора;

репутационные и иные риски.

Кроме того уточнить информацию по вопросу налоговой задолженности и способах ее погашения можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800)-222-22-22.