Убедиться в отсутствии задолженности по имущественным налогам можно в Личном кабинете

В отношении граждан, которые не уплатили налоги в срок, налоговыми органами республики могут быть приняты меры по принудительному взысканию образовавшейся задолженности.
В целях исключения данных мер предлагаем проверить наличие (отсутствие) задолженности с помощью Интернет-сервисов ФНС России "Личный кабинет для физических лиц" и мобильного приложения "Налоги ФЛ", через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо в ближайшем офисе Многофункционального центра или налоговой инспекции.
Погасить задолженность можно с помощью Интернет-сервиса "Уплата налогов и пошлин", в Личном кабинете, на портале Госуслуг, в офисах банков и банковских приложениях, в платежных терминалах.
Напоминаем, несвоевременная уплата налогов может привести к негативным последствиям:
Кроме того уточнить информацию по вопросу налоговой задолженности и способах ее погашения можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800)-222-22-22.
Источник: пресс-служба УФНС РБ