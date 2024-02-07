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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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Общество
7 Февраля , 11:30

Убедиться в отсутствии задолженности по имущественным налогам можно в Личном кабинете

УФНС России по Республике Башкортостан обращает внимание граждан-владельцев имущества, еще не исполнивших свою обязанность по уплате налогов, на необходимость произвести уплату задолженности.

В отношении граждан, которые не уплатили налоги в срок, налоговыми органами республики могут быть приняты меры по принудительному взысканию образовавшейся задолженности.

В целях исключения данных мер предлагаем проверить наличие (отсутствие) задолженности с помощью Интернет-сервисов ФНС России "Личный кабинет для физических лиц" и мобильного приложения "Налоги ФЛ", через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо в ближайшем офисе Многофункционального центра или налоговой инспекции.

Погасить задолженность можно с помощью Интернет-сервиса "Уплата налогов и пошлин", в Личном кабинете, на портале Госуслуг, в офисах банков и банковских приложениях, в платежных терминалах.

Напоминаем, несвоевременная уплата налогов может привести к негативным последствиям:

  • удержание задолженности из заработной платы, пенсии или иных поступлений;
  • блокировка банковских счетов;
  • арест транспортных средств должника;
  • наложение запрета на выезд должника за границу;
  • судебные издержки в виде государственной пошлины и исполнительского сбора;
  • репутационные и иные риски.

Кроме того уточнить информацию по вопросу налоговой задолженности и способах ее погашения можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800)-222-22-22.

Источник: пресс-служба УФНС РБ

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