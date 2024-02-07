-10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Общество
7 Февраля , 10:43

В Башкирии благодаря народному голосованию благоустроили 683 общественных пространства

Благодаря народному голосованию по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за обновление общественных пространств в Республике Башкортостан благоустроили 683 пространства. 

Всего с 2017 года в России по проекту благоустроили 111 310 территорий. Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению Президента России.

Спасибо за ваше участие в голосовании и личный вклад в благоустройство родного Башкортостана!

Знаковые объекты Уфы – в нашем ролике.

#ФКГС_Башкортостан #ФКГС2024 #ФКГС2023 #ФКГС02 #национальныепроекты #нацпроекты #нацпроектыБашкортостан

Автор: Альфия Батырова

Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
6 Февраля , 10:49
В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru