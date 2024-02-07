В Башкирии благодаря народному голосованию благоустроили 683 общественных пространства

Благодаря народному голосованию по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за обновление общественных пространств в Республике Башкортостан благоустроили 683 пространства.

Всего с 2017 года в России по проекту благоустроили 111 310 территорий. Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению Президента России.

Спасибо за ваше участие в голосовании и личный вклад в благоустройство родного Башкортостана!

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