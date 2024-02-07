В Башкортостане в 2024 году обеспечат сотовой связью дорогу Уфа – Белорецк

В рамках этой программы устойчивой сотовой связью и интернетом обеспечат трассу Уфа — Белорецк. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан.

В 2023 году сотовой связью и мобильным интернетом обеспечили автодорогу Сибай — Акъяр. Услуги сотовой связи в республике стали доступными более чем для 92 процентов жителей. При этом наиболее востребованные сервисы — это видеохостинги, социальные сети и мессенджеры.

В 2023 году операторы связи установили и модернизировали 1,3 тысячи базовых станций стандарта 4G, а в следующем году планируют выполнить эту работу в объёме 2 тысячи станций.

К высокоскоростному оптоволоконному интернету в 2023 году подключились порядка 43 тысяч домохозяйств. Всего же скоростной интернет используют 232 тысячи абонентов Башкортостана.

Доля получателей онлайн-госуслуг в республике достигла 95%. Более 2,8 млн из них — пользователи портала Госуслуг и его региональной версии — это почти 75% жителей республики старше 14 лет.

Целью цифровой трансформации является создание качественно новых условий для взаимодействия государства с гражданами и организациями путем цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Президент России определил цифровую трансформацию одной из 5 национальных целей развития страны до 2030 года. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в своем докладе о реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в «День цифровой экономики» на выставке «Россия».



— Один из ключевых показателей — уровень цифровой зрелости — по итогам 2023 года составил 74,7% (при плане 64,2%). Доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла на конец прошлого года 100% (план — 85%). Сегодня уже 110 млн человек имеют подтвержденные учетные записи и активно пользуются Порталом госуслуг. За прошлый год на нем было оказано свыше 340 млн услуг, а ежедневная аудитория портала в 2023 году превысила 11 млн человек», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В России почти 90% жителей — около 130 млн — пользователи интернета.

Российские IT-решения активно развиваются — реализуется 197 особо значимых проектов, часть из них уже используется на практике. Именно поэтому подготовка специалистов в этой области — одна из приоритетных задач.

IT-решения в сфере информационной безопасности дают положительные результаты — в 2023 году успешно отражено более 65 тыс. атак на объекты критической информационной инфраструктуры, заблокировано порядка 120 тыс. фишинговых сайтов.

В своем докладе Дмитрий Чернышенко рассказал об эффектах от реализации нового нацпроекта «Экономика данных», разработку которого поручил Президент. Основой экономики данных станут решения в области искусственного интеллекта, который будет обучен на близких россиянам понятиях и ценностях.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что в реализации нацпрограммы «Цифровая

Экономика» участвует более 50 федеральных ведомств. Рекордные показатели отметили в шести блоках — инфраструктура, Госуслуги, цифровые сервисы, Гособлако, ИТ и кибербезопасность.