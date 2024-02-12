В 2024 году в Башкортостане планируют построить три мусоросортировочных комплекса

Об этом заявил премьер-министр правительства Андрей Назаров на совещании с главами городов и районов. Глава кабмина отметил, что власти региона держат на особом контроле вопросы, связанные с реализацией «мусорной реформы».
– С 2019 года нами проводится планомерная работа по формированию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Обеспечен стабильный планово-регулярный вывоз отходов. Продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. При этом стоит задача дальнейшего развития инфраструктуры сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления, – рассказал Андрей Назаров.
Премьер-министр Башкортостана дополнил, что в рамках Дня экологии Форума национальных достижений заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко акцентировала внимание на вопросы достижений в экологической сфере, в том числе в области обращения с отходами, где одной из важнейших задач в этом направлении является строительство объектов обращения с отходами и переход на экономику замкнутого цикла.
– В прошлом году с инвесторами подписано 3 концессионных соглашения на создание комплексных объектов обращения с отходами общей стоимостью порядка 10 млрд рублей. В этом году в трех районах республики намерены построить современные мусоросортировочные комплексы. До 2030 года планируем создать еще 26 объектов по обращению с отходами: 4 мусоросортировочных комплекса, 9 полигонов, 13 объектов утилизации. Ликвидация несанкционированных свалок силами муниципальных образований является еще одной ключевой задачей на 2024 год. Эту работу необходимо завершить в установленные сроки, – подчеркнул премьер-министр.
О ликвидации несанкционированных свалок подробно рассказал министр природопользования и экологии Нияз Фазылов. Он отметил, что из 3239 свалок на текущую дату ликвидированы 2 917. Из-за больших площадей и объемов накопленного мусора 91 свалка вошла в предварительный перечень для внесения в проект «Генеральная уборка», в том числе 13 из них Минприрода России включила в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
Об итогах мониторинга обращений жителей в социальных сетях проинформировала заместитель заведующего отделом по работе с обращениями в социальных сетях управления главы РБ по социальным коммуникациям Ляйсан Хайртдинова. Общее количество обращений граждан в социальных сетях по вопросам вывоза ТКО с начала года составило 416. Основной причиной нарушения графика вывоза отходов спикер назвала снежные завалы, которые не дают технике подъехать к контейнерным площадкам.
Завершая совещание, Андрей Назаров поручил администрациям муниципальных районов, на территории которых имеются несанкционированные свалки, включенные в предварительный перечень объектов федерального проекта «Генеральная уборка», обеспечить их соответствие критериям для внесения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
– Администрации города Уфы и администрациям муниципальных районов республики провести инвентаризацию свободных земельных участков в границах «красных линии» в целях размещения пунктов приема вторичных ресурсов. И совместно с министерством земельных и имущественных отношений обеспечить заключение договоров на основании заявления инвестора, – подчеркнул премьер-министр.
Источник: пресс-служба правительства РБ