Уфимский университет первым в республике организует экскурсии для школьников в Межвузовский студенческий кампус

Во время Недели факультетов и институтов школьники и их родители также узнают актуальную информацию по приемной кампании 2024 года, побывают на презентациях и мастер-классах. На встречах с руководителями вуза, факультетов, институтов и заведующими кафедрами ребята «из первых уст» получат ответы на интересующие вопросы, касающиеся обучения. Кроме того, абитуриентам расскажут о творческих коллективах, кружках и спортивных секциях, где можно заниматься во внеучебное время.

Самой увлекательной частью программы станут экскурсии по знаковым местам факультетов и институтов, включающие посещение лабораторий, научных центров, бренд-зон, студенческих конструкторских бюро, лекционных аудиторий в сопровождении тьюторов-студентов.

Начало мероприятий в 14.00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Уфимский университет науки и технологий - это крупнейший научно-образовательный центр, где академические традиции сочетаются с инновациями и технологиями. По количеству обучающихся УУНиТ входит в пятерку крупнейших вузов страны.

За год вуз выпустил более 10 тысяч специалистов, которые получили дипломы нового университета. В сентябре его ряды пополнили свыше 13 тысяч первокурсников, более 15 % из которых составляют иностранные студенты.

УУНиТ является лидером среди вузов РБ по числу образовательных программ и направлений подготовки: от инженеров и IT-специалистов до юристов и филологов. Сегодня это более 150 направлений бакалавриата, магистратуры и специалитета, свыше 700 образовательных программ гуманитарного, естественнонаучного и технического профилей, более 300 программ дополнительного образования.

Справочно. Строительство кампуса ведется по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.