Большая игра имени Льва Выготского при поддержке Рыбаков Фонда

Проект включен в список конкурсов, реализуемых при поддержке Минпросвещения России, и имеет статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач нацпроекта «Образование».

С 21 ноября 2023-го до 21 марта 2024-го участникам предстоит выполнить практические задания. Например, провести нестандартную встречу выпускников или родителей, прокачать соцсети своей организации, создать образовательный проект и привлечь партнеров. Эти задания позволят каждому прокачать навыки коммуникации, работу в команде, лидерские качества.

Игра международная: она открыта для русскоговорящих участников из школ, детских садов, колледжей и любых других образовательных организаций для детей 0–18 лет, в России и за рубежом.

Игра продлится до 21 марта 2024 года. Вас ждут увлекательные практические задания, чтобы вы смогли проявить свои сильные стороны, развить жизненные навыки, получить реальные результаты и море ярких впечатлений.

ЛИДЕРСКИЙ ТРЕК — для педагогов и специалистов детских садов (кроме административных должностей: заведующий, методист, старший воспитатель и др.); учителей и специалистов школ (кроме административных должностей: директор, завуч и др.); педагогов организаций дополнительного образования; студентов, магистрантов специальностей, связанных с образованием; родителей детей до 18 лет.

КОМАНДНЫЙ ТРЕК — для любых школ, детских садов, школ-интернатов, колледжей и других образовательных организаций для детей от 0 до 18 лет, имеющих образовательную лицензию.

Заявки принимаются до 7 марта на сайте игры - https://clck.ru/336M7y