Что жителям Башкирии нужно знать о службе по контракту

У участников СВО и их семей много льготУчастникам СВО и членам их семей полагается множество мер поддержки как федеральных (для всех), так и от республики (только для наших жителей). В их числе:



• Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы



• Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев



• Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях



• Кредитные и налоговые каникулы



• Выплаты семье в случае ранения (3 млн) или гибели (14 млн)



• Льготы на образование детей (детский сад вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и т. д.)



• Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях



• Возможность купить квартиру по цене ниже рыночной



• Бесплатное санаторно-курортное лечение



• Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета