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Общество
14 Февраля , 10:43

Что жителям Башкирии нужно знать о службе по контракту

Рассказываем самое важное, что полагается жителям Башкирии, заключившим контракт для участия в СВО.

Контрактники получают от 200 тысяч в месяц

Контрактники, принимающие участие в СВО, получают единовременную выплату 195 тысяч рублей, а потом зарплату минимум 204 тысячи рублей в месяц, плюс доплаты за воинские звания и особые достижения:

8 000 - за каждые сутки активных наступательных действий

50 000 - за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов

100 000 – за уничтожение танка

200 000 - за уничтожение вертолета

300 000 - за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»

500 000 - за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger

1 000 000 – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.

Заключить контракт можно до 60 лет

На военную службу по контракту принимаются мужчины в возрасте до 60 лет, а для редких специальностей и в исключительных случаях – до 65 лет. Подписать контракт могут как пребывающие в запасе, так и мужчины, не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.

Минимальный срок контракта – шесть месяцев, а для офицеров - от трех до пяти лет.

Подачу документов максимально упростили

Заявление рассматривает инструктор пункта отбора, решение он принимает в течение 10 минут, а до подписания контракта в воинской части проходит от 2 до 5 суток, в зависимости от места дислокации воинской части. Порядок такой:

1. Сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат:

• фото 9x12 (1 шт.), фото 3x4 (4 шт.)

• автобиографию

• копии документов, подтверждающих образование

• копию свидетельства о рождении кандидата

• копии свидетельств о браке, о расторжении брака и рождении детей

• копию паспорта (все страницы, где есть записи)

• копию военного билета (все страницы, где есть записи)

• копию ИНН

• реквизиты банковской карты (платежная система «МИР» — обязательно)

2. Пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр

3. Получить предписание и убыть к месту службы, где подписать контракт.

У участников СВО и их семей много льготУчастникам СВО и членам их семей полагается множество мер поддержки как федеральных (для всех), так и от республики (только для наших жителей). В их числе:

• Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы

• Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев

• Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях

• Кредитные и налоговые каникулы

• Выплаты семье в случае ранения (3 млн) или гибели (14 млн)

• Льготы на образование детей (детский сад вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и т. д.)

• Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях

• Возможность купить квартиру по цене ниже рыночной

• Бесплатное санаторно-курортное лечение

• Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета

Полный перечень смотрите тут

Куда обращаться?

• Единый справочный номер 117

• Ситуационный центр 122 или +7(347) 218-19-19

• Пункт отбора Военного комиссариата РБ: Уфа, ул. Революционная, 156 +7 (347) 248-29-31

• Ближайший офис МФЦ «Мои документы»

• Раздел «Военная служба по контракту» на Госуслугах.

• Чат-бот Telegram «Меры поддержки семей участников СВО»

Текст: Станислав Шахов.
Фото: Валерий Шахов.

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