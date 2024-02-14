Что жителям Башкирии нужно знать о службе по контракту

Контрактники, принимающие участие в СВО, получают единовременную выплату 195 тысяч рублей, а потом зарплату минимум 204 тысячи рублей в месяц, плюс доплаты за воинские звания и особые достижения:
8 000 - за каждые сутки активных наступательных действий
50 000 - за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов
100 000 – за уничтожение танка
200 000 - за уничтожение вертолета
300 000 - за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»
500 000 - за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger
1 000 000 – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.
На военную службу по контракту принимаются мужчины в возрасте до 60 лет, а для редких специальностей и в исключительных случаях – до 65 лет. Подписать контракт могут как пребывающие в запасе, так и мужчины, не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.
Минимальный срок контракта – шесть месяцев, а для офицеров - от трех до пяти лет.
Заявление рассматривает инструктор пункта отбора, решение он принимает в течение 10 минут, а до подписания контракта в воинской части проходит от 2 до 5 суток, в зависимости от места дислокации воинской части. Порядок такой:
1. Сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат:
• фото 9x12 (1 шт.), фото 3x4 (4 шт.)
• автобиографию
• копии документов, подтверждающих образование
• копию свидетельства о рождении кандидата
• копии свидетельств о браке, о расторжении брака и рождении детей
• копию паспорта (все страницы, где есть записи)
• копию военного билета (все страницы, где есть записи)
• копию ИНН
• реквизиты банковской карты (платежная система «МИР» — обязательно)
2. Пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр
3. Получить предписание и убыть к месту службы, где подписать контракт.
У участников СВО и их семей много льготУчастникам СВО и членам их семей полагается множество мер поддержки как федеральных (для всех), так и от республики (только для наших жителей). В их числе:
• Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы
• Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев
• Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях
• Кредитные и налоговые каникулы
• Выплаты семье в случае ранения (3 млн) или гибели (14 млн)
• Льготы на образование детей (детский сад вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и т. д.)
• Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях
• Возможность купить квартиру по цене ниже рыночной
• Бесплатное санаторно-курортное лечение
• Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета
• Единый справочный номер 117
• Ситуационный центр 122 или +7(347) 218-19-19
• Пункт отбора Военного комиссариата РБ: Уфа, ул. Революционная, 156 +7 (347) 248-29-31
• Ближайший офис МФЦ «Мои документы»
• Раздел «Военная служба по контракту» на Госуслугах.
• Чат-бот Telegram «Меры поддержки семей участников СВО»
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Валерий Шахов.