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Общество
14 Февраля , 15:42

Юрлица и индивидуальные предприниматели могут оформить электронную подпись дистанционно

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично.

Услуга реализована ФНС России и Центром Биометрических Технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн».

Оформить КЭП могут руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели.  

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется: 

  • подтверждённая учётная запись на портале госуслуг; 
  • подтверждённая регистрация в Единой биометрической системе. Её можно зарегистрировать в банке из списка;
  • компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;
  • сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Организации - в разделе «Юридические лица» – «Личный кабинет» – «Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС», индивидуальные предприниматели - в «Личном кабинете налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы» - «Получение КЭП» - «Получить сертификат ЭП» - «Дистанционно с использованием биометрии». Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.

В процессе оформления подписи пользователю необходимо:

  1. Авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС;
  2. Проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата;
  3. Сформировать ключи электронный подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым - записать сертификат на электронный носитель (токен).

Весь процесс занимает несколько минут. 

Источник: пресс-служба УФНС РБ

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