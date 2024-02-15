Более 4,9 млрд рублей привлек в 2023 году малый и средний бизнес Башкортостана под «зонтичные» поручительства

Свыше 4,9 млрд рублей кредитных средств смогли привлечь в 2023 году малые и средние предприятия Башкортостана за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. По сравнению с 2022 годом объем полученных средств вырос на 1%.

«В 2023 году предприниматели Башкортостана заключили 341 договор под „зонтичные поручительства“. Сегодня по объему привлеченных кредитных средств мы занимаем 5 место в Приволжском федеральном округе», — отметили в министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

В топ отраслей по привлечению заемных средств в Башкортостане вошли торговля, обрабатывающие производства, строительство, полезные ископаемые, а также научно-техническая деятельность. Банками, выдавшими наибольшее число кредитов под «зонтичные» поручительства, стали Альфа-Банк, ВТБ и Сбербанк.

Напомним, «зонтичные» поручительства — это упрощенный способ получить банковское финансирование для бизнеса при отсутствии или недостатке залога. Механизм был запущен по поручению Президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Источник: пресс-служба правительства РБ