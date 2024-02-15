Из Башкортостана подали более двух тысяч заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай наших»

Сегодня, в условиях западных санкций и после ухода с российского рынка многих иностранных поставщиков, у наших производителей появился отличный шанс заявить о качестве своих товаров, занять достойную нишу на рынке и завоевать доверие потребителей. И один из важных инструментов поддержки российских производителей — конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Он пройдет уже во второй раз.

Башкортостан — в числе лидеров по количеству участников. В этом году республиканские производители подали 2 135 заявок. Всего же со всей страны на конкурс заявились более 12 000 участников. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлый раз. Регионы-лидеры — Москва, Татарстан и Башкортостан.

В этом году конкурс пройдет по пяти основным номинациям: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии». Кроме этого объявили 15 отраслевых и 4 специальных номинаций, которые учредили партнеры конкурса. Среди них — «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт», «Алкогольная продукция», «Инклюзия», «Самая смелая идея».

Топ-3 самых популярных номинаций у башкирских производителей по количеству поданных заявок в 2024 году:

«Продукты питания» — 1392 заявки;

«Потребительские товары» — 281 заявка;

«Креатив» — 138 заявок;

Один из участников конкурса российских брендов «Знай наших» — компания «Травы Башкирии». С 1995 года это торгово-производственное предприятие специализируется на выпуске экологически чистой фитопродукции из ценных башкирских трав, плодов и ягод. В ассортименте компании — более 350 наименований продукции. Сырье выращивают и тестируют на собственной агростанции. Продукция пользуется большим спросом не только у жителей Башкортостана, но и других регионов России. Узнаваемость и популярность башкирского бренда во многом связана с тем, что производитель наладил сотрудничество с крупными федеральными и региональными торговыми сетями.

— Мы прошли длинный и интересный путь развития, который сопровождался переходом из фармацевтической в пищевую отрасль. Процесс был достаточно трудоемкий и длительный. Каждый продукт ассортимента компании «Травы Башкирии» обладает направленным профилактическим и целебным действием, помогая решить конкретную проблему, укрепляет защитные силы организма и просто доставляет удовольствие от употребления. Мы постоянно запускаем новинки и выпускаем уникальную продукцию, которая помогает в популяризации национального бренда и привлечении внимания к культурному наследию народных традиций и природных богатств Башкортостана, — отмечает Эвелина Каримова, директор по развитию компании «Травы Башкирии».

Конкурс «Знай наших» впервые был запущен в 2022 году по инициативе Президента страны в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Лучшие российские бренды получили широкую рекламу и поддержку в продвижении на маркетплейсах. Победителей представили руководству страны.

Конкурс проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Прием заявок длился с ноября 2023 г. по январь 2024 г. Отбор финалистов пройдет до 15 февраля. До 1 марта определят победителей, их объявят на торжественной церемонии награждения.

Автор: Альфия Батырова