Как провести заочное голосование собственников?

Решение должно быть принято на общем собрании собственников, на котором:

1. Принимают решение об использовании ГИС ЖКХ для заочных голосований;

2. Определяют администратора;

3. Утверждают порядок приема сообщений от администратора;

4. Определяют продолжительность голосования.



Администратор собрания в ГИС ЖКХ:

- размещает сообщения и уведомления о предстоящих собраниях;

- разрабатывает бланки собраний;

- вносит результаты голосования в систему.



Администратор должен разместить информацию о проведении заочных голосований в системе не позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.



Голосование в ГИС ЖКХ можно провести в двух вариантах:

1. Голосование с помощью системы;

2. Передача администратору письменных решений, которые позже он внесет в систему.



В течение одного часа после окончания собрания решения автоматически формируются в протокол и размещаются в системе.



Что такое ГИС ЖКХ – читайте в нашем посте.



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