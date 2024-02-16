Как провести заочное голосование собственников?

Решение должно быть принято на общем собрании собственников, на котором:
1. Принимают решение об использовании ГИС ЖКХ для заочных голосований;
2. Определяют администратора;
3. Утверждают порядок приема сообщений от администратора;
4. Определяют продолжительность голосования.
Администратор собрания в ГИС ЖКХ:
- размещает сообщения и уведомления о предстоящих собраниях;
- разрабатывает бланки собраний;
- вносит результаты голосования в систему.
Администратор должен разместить информацию о проведении заочных голосований в системе не позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.
Голосование в ГИС ЖКХ можно провести в двух вариантах:
1. Голосование с помощью системы;
2. Передача администратору письменных решений, которые позже он внесет в систему.
В течение одного часа после окончания собрания решения автоматически формируются в протокол и размещаются в системе.
Что такое ГИС ЖКХ – читайте в нашем посте.
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