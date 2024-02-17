Детей и подростков Башкортостана приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Охрана труда глазами детей»

Отсканированный рисунок нужно прислать на электронную почту [email protected] или [email protected] до 1 августа 2024 года.



К своей работе нужно приложить ФИО автора, возраст, номинацию и контактный телефон творческого руководителя/родителя. От одного участника – одна работа.



Возрастные категории конкурса:

- дошкольники – дети от 3 до 6 лет

- школьники младших классов – дети от 7 до 12 лет

- школьники старших классов – подростки от 13 до 18 лет



Победителей определят по результатам голосования в официальной группе конкурса ВКонтакте.



Рисунки, которые наберут больше всего лайков, отправят на федеральный этап конкурса. Их авторы получат дипломы лауреата регионального конкурса. Остальные ребята получат дипломы участников.



Все подробности можно узнать по телефону 8 (347) 251-56-80.



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