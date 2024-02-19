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Общество
19 Февраля , 16:41

Как оформить самозанятость?

Если вы самостоятельно оказываете услуги, работаете не по трудовому договору и не нанимаете сотрудников, вам нужно оформить самозанятость. Как это сделать – объясняют специалисты Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

Оформить самозанятость можно несколькими способами:

- Через мобильное приложение «Мой налог». Вам нужно зарегистрироваться, выбрать вид деятельности и привязать банковскую карту. (vk.cc/8T5t8d)

- Создайте личный кабинет налогоплательщика на профессиональный доход на сайте ФНС. Вас автоматически поставят на учет. (vk.cc/8TMiKn)

- Через банк. На сайте налоговой есть список банков, которые могут регистрировать клиентов в качестве самозанятых. Подать заявление можно на сайте или через мобильное приложение банка. (vk.cc/cfLIFq)

Преимущества самозанятости:

- Нет отчетности и деклараций, не нужно считать налог. ФНС сама делает расчет и присылает уведомления на оплату.

- Низкие налоговые ставки и никаких социальных взносов. Самозанятый добровольно переводит деньги в пенсионный фонд.

Со своих доходов самозанятые платят налоги:
- 4%, если заказчик – физлицо;
- 6%, если заказчик – организация или ИП.

Ежемесячный доход не имеет значения. Главное, чтобы самозанятый получал не больше 2,4 млн рублей в год. Если доход становится выше, статус самозанятого автоматически теряется. Вернуть его можно через год.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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