Как оформить самозанятость?

Оформить самозанятость можно несколькими способами:
- Через мобильное приложение «Мой налог». Вам нужно зарегистрироваться, выбрать вид деятельности и привязать банковскую карту. (vk.cc/8T5t8d)
- Создайте личный кабинет налогоплательщика на профессиональный доход на сайте ФНС. Вас автоматически поставят на учет. (vk.cc/8TMiKn)
- Через банк. На сайте налоговой есть список банков, которые могут регистрировать клиентов в качестве самозанятых. Подать заявление можно на сайте или через мобильное приложение банка. (vk.cc/cfLIFq)
Преимущества самозанятости:
- Нет отчетности и деклараций, не нужно считать налог. ФНС сама делает расчет и присылает уведомления на оплату.
- Низкие налоговые ставки и никаких социальных взносов. Самозанятый добровольно переводит деньги в пенсионный фонд.
Со своих доходов самозанятые платят налоги:
- 4%, если заказчик – физлицо;
- 6%, если заказчик – организация или ИП.
Ежемесячный доход не имеет значения. Главное, чтобы самозанятый получал не больше 2,4 млн рублей в год. Если доход становится выше, статус самозанятого автоматически теряется. Вернуть его можно через год.
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