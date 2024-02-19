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Общество
19 Февраля , 11:32

Приемная кампания – 2024 в Башкортостане: брифинг в прямом эфире

Экзамены, выбор вуза и поступление – для выпускников, специалистов и будущих аспирантов это горячая пора.

Какие особенности приемной кампании в Башкортостане в 2024 году? Как правильно подать документы? Кто может рассчитывать на бюджетные места?

На эти и другие вопросы 20 февраля 2024 года ответят специалисты Министерства образования и науки республики и Евразийского научно-образовательного центра, а также ректоры университетов Башкортостана.

Начало брифинга - в 19.00.

Посмотреть трансляцию можно на телеканале БСТ, в социальных сетях телеканала и Центра управления республикой.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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