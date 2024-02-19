Приемная кампания – 2024 в Башкортостане: брифинг в прямом эфире

Какие особенности приемной кампании в Башкортостане в 2024 году? Как правильно подать документы? Кто может рассчитывать на бюджетные места?



На эти и другие вопросы 20 февраля 2024 года ответят специалисты Министерства образования и науки республики и Евразийского научно-образовательного центра, а также ректоры университетов Башкортостана.



Начало брифинга - в 19.00.



Посмотреть трансляцию можно на телеканале БСТ, в социальных сетях телеканала и Центра управления республикой.



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