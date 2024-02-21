Институт развития городов Башкортостана проведет дискуссию для молодёжи в Москве

Формат: три лекции + дискуссия, возможность задать вопросы участникам лектория:



Эльмире Низамовой, Институт развития городов Башкортостана (Уфа);

Анне Герасимовой, архитектурное бюро «Дружба» (Москва);

Марине Лабутиной архитектурное бюро АФА (Москва).



Лекция-дискуссия будет интересна представителям региональных центров компетенций, администраций муниципальных образований, архитекторам и другим специалистам, работающим над развитием городских территорий.



Экземпляр методического сборника «Кейсы вовлечения молодёжи в проекты благоустройства» можно будет получить во время дискуссии, а также на стенде Республики Башкортостан.



Мероприятие пройдёт 22 февраля. Требуется предварительная регистрация.