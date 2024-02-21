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Общество
21 Февраля , 12:36

Институт развития городов Башкортостана проведет дискуссию для молодёжи в Москве

Мероприятие пройдет в рамках Недели благоустройства и ЖКХ на выставке-форуме «Россия».

Формат: три лекции + дискуссия, возможность задать вопросы участникам лектория:

Эльмире Низамовой, Институт развития городов Башкортостана (Уфа);
Анне Герасимовой, архитектурное бюро «Дружба» (Москва);
Марине Лабутиной архитектурное бюро АФА (Москва).

Лекция-дискуссия будет интересна представителям региональных центров компетенций, администраций муниципальных образований, архитекторам и другим специалистам, работающим над развитием городских территорий.

Экземпляр методического сборника «Кейсы вовлечения молодёжи в проекты благоустройства» можно будет получить во время дискуссии, а также на стенде Республики Башкортостан.

Мероприятие пройдёт 22 февраля. Требуется предварительная регистрация

Источник: Молодёжная газета

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