Как оформить компенсацию расходов за капитальный ремонт?

Кто может обратиться за полным возмещением уплаченной суммы:
- одиноко проживающие неработающие собственники, достигшие 80 лет;
- собственники, достигшие 80 лет, которые совместно проживают с неработающими гражданами, соответствующими условиям для назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года, либо неработающими инвалидами I или II групп.
Кто может обратиться за возмещением в 50% от уплаченной суммы:
- одиноко проживающие неработающие собственники, достигшие 70 лет;
- собственники, достигшие 70 лет, которые совместно проживают с неработающими гражданами, соответствующими условиям для назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года, либо неработающими инвалидами I или II групп.
Какие документы нужны:
- паспорта заявителя и членов семьи;
- согласие на обработку персональных данных членов семьи;
- банковские реквизиты.
Компенсация предоставляется только на одно жилое помещение в многоквартирном доме на территории республики.
Компенсация не предоставляется, если у жителя есть непогашенная задолженность, которая образовалась за последние 3 года, и она подтверждена судебным актом.
Если житель переехал в Башкортостан из другого субъекта России, компенсацию назначат с месяца регистрации заявления, при условии начисления взносов за капремонт за предшествующий или текущий месяц.
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