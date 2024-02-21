-23 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В Стерлитамаке скорая попала под поезд. Погибла женщина, несколько человек получили травмы
Все новости
Общество
21 Февраля , 11:55

Как оформить компенсацию расходов за капитальный ремонт?

Как оформить компенсацию за капремонт – объясняют специалисты МФЦ по Республике Башкортостан.

Кто может обратиться за полным возмещением уплаченной суммы:

  • одиноко проживающие неработающие собственники, достигшие 80 лет;
  • собственники, достигшие 80 лет, которые совместно проживают с неработающими гражданами, соответствующими условиям для назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года, либо неработающими инвалидами I или II групп.

Кто может обратиться за возмещением в 50% от уплаченной суммы:

  • одиноко проживающие неработающие собственники, достигшие 70 лет;
  • собственники, достигшие 70 лет, которые совместно проживают с неработающими гражданами, соответствующими условиям для назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года, либо неработающими инвалидами I или II групп. 

Какие документы нужны:

  • паспорта заявителя и членов семьи;
  • согласие на обработку персональных данных членов семьи;
  • банковские реквизиты.

Компенсация предоставляется только на одно жилое помещение в многоквартирном доме на территории республики.

Компенсация не предоставляется, если у жителя есть непогашенная задолженность, которая образовалась за последние 3 года, и она подтверждена судебным актом.

Если житель переехал в Башкортостан из другого субъекта России, компенсацию назначат с месяца регистрации заявления, при условии начисления взносов за капремонт за предшествующий или текущий месяц.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru