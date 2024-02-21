Как оформить компенсацию расходов за капитальный ремонт?

Кто может обратиться за полным возмещением уплаченной суммы:

одиноко проживающие неработающие собственники, достигшие 80 лет;

собственники, достигшие 80 лет, которые совместно проживают с неработающими гражданами, соответствующими условиям для назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года, либо неработающими инвалидами I или II групп.

Кто может обратиться за возмещением в 50% от уплаченной суммы:

одиноко проживающие неработающие собственники, достигшие 70 лет;

собственники, достигшие 70 лет, которые совместно проживают с неработающими гражданами, соответствующими условиям для назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года, либо неработающими инвалидами I или II групп.

Какие документы нужны:

паспорта заявителя и членов семьи;

согласие на обработку персональных данных членов семьи;

банковские реквизиты.

Компенсация предоставляется только на одно жилое помещение в многоквартирном доме на территории республики.



Компенсация не предоставляется, если у жителя есть непогашенная задолженность, которая образовалась за последние 3 года, и она подтверждена судебным актом.



Если житель переехал в Башкортостан из другого субъекта России, компенсацию назначат с месяца регистрации заявления, при условии начисления взносов за капремонт за предшествующий или текущий месяц.



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