Участники СВО и их дети смогут поступить в вузы по отдельной квоте. «Приемная кампания – 2024»

Об этом сказал министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин на брифинге «Приемная кампания – 2024», который прошел 20 февраля 2024 года на телеканале БСТ.
Благодаря льготе в вуз можно поступить без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности):
- Героям Российской Федерации и их детям;
- лицам, награжденным тремя орденами Мужества, и их детям;
- детям, чей родитель погиб или получил увечье (ранение, травму, контузию), либо заболевание в ходе спецоперации.
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