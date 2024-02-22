С 2024 года изменен порядок представления уведомлений в налоговые органы

С 01.01.2024 налоговые органы прекратили прием уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов, которые представлялись в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, направленных налогоплательщиками в банк со статусом «02» (пункт 12 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 №263-ФЗ).

В 2024 году уплаченные налогоплательщиками платежи учитываются в составе единого налогового платежа, а Уведомления представляются только по форме, утверждённой приказом Федеральной налоговой службы от 02.11.2022 №ЕД -7-8/1047@.

Формировать и отправлять Уведомление налогоплательщику удобнее через учетную (бухгалтерскую) систему или Личный кабинет налогоплательщика (юридического лица и индивидуального предпринимателя). При этом в случае отправки из Личного кабинета индивидуального предпринимателя предусмотрена возможность использования неквалифицированной электронной подписи.

Вместе с тем, в соответствии с нормами статьи 58 Налогового кодекса Российской Федерации Уведомление считается не представленным при обнаружении налоговым органом несоответствия показателей Уведомления контрольным соотношениям. Данное несоответствие свидетельствует о нарушении порядка заполнения Уведомлений.

Перечень контрольных соотношений установлен письмом ФНС России от 31.01.2024 №ЕА-4-15/971@.

В целях соблюдения условий контрольных соотношений, а также сокращения объема ошибок при формировании начисленных к уплате сумм, при приеме Уведомлений установлены проверки, в том числе на:

заполнение ИНН налогоплательщика;

указание некорректного налогового периода;

указание КБК, по которому не представляется Уведомление;

соответствие КБК и кода ОКТМО для земельного налога организаций;

представление Уведомления после представления расчета и другие.

С подробной информацией о представлении Уведомления можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России.

Источник: пресс-служба УФНС РБ