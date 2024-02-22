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Общество
22 Февраля , 11:05

Волонтёры Башкирии отправились на Всемирный фестиваль молодежи

госкомитет РБ по молодёжной политике
Фото:госкомитет РБ по молодёжной политике

22 февраля на железнодорожном вокзале Уфы состоялась отправка делегации волонтёров Республики Башкортостан для участия в работе Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта.

— Башкортостан на фестивале будут представлять 65 лучших волонтеров, которые прошли сложный конкурс, собеседования и профильное обучение. А уже 26 февраля для участия в фестивале отправится делегация участников республики, в состав которой вошли 180 молодых ребят, — комментирует и.о. председателя госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Вито Сабиров. 

Добровольцами стали жители разных уголков республики. Всего на федеральной территории «Сириус» будут работать более 5000 волонтёров по 15 функциональным направлениям – от транспортной логистики и организации процесса питания до лингвистических услуг и культурной программы.

госкомитет РБ по молодёжной политике
госкомитет РБ по молодёжной политике
госкомитет РБ по молодёжной политике
госкомитет РБ по молодёжной политике
госкомитет РБ по молодёжной политике
госкомитет РБ по молодёжной политике
Фото:госкомитет РБ по молодёжной политике

Источник: Молодёжная газета

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