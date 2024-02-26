Сохраняются ли выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью, если родитель выйдет на работу?

С 1 января 2024 года действуют новые правила получения компенсационной выплаты в размере 11 500 руб. (с уральским коэффициентом). Она положена тем, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы.



Выплату может получать один из трудоспособных родителей или опекунов, который:

- не работает;

- трудоустроен на неполный рабочий день (неполную рабочую неделю), в том числе дистанционно или на дому.



Оформить выплату можно через Госуслуги (vk.cc/cuQm1p) и в клиентских службах Соцфонда по месту жительства.



Получить консультации по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-1000001 (звонок бесплатный).



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