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Общество
26 Февраля , 10:32

Сохраняются ли выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью, если родитель выйдет на работу?

Сохраняются ли выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью, если родитель выйдет на работу? Отвечают специалисты Отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан.

С 1 января 2024 года действуют новые правила получения компенсационной выплаты в размере 11 500 руб. (с уральским коэффициентом). Она положена тем, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы.

Выплату может получать один из трудоспособных родителей или опекунов, который:
- не работает;
- трудоустроен на неполный рабочий день (неполную рабочую неделю), в том числе дистанционно или на дому.

Оформить выплату можно через Госуслуги (vk.cc/cuQm1p) и в клиентских службах Соцфонда по месту жительства.

Получить консультации по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-1000001 (звонок бесплатный).

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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