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Общество
27 Февраля , 14:50

Как оформить выписку по всем социальным выплатам?

Что такое выписка по социальным выплатам и как ее оформить – объясняют специалисты Отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан.

Такая выписка содержит информацию:
- обо всех установленных вам пенсиях, пособиях и других льготах;
- о размерах и сроках по каждой выплате;
- о получателе и о том, к какой категории он относится;
- о том, куда и когда поступают деньги.

Выписка может понадобиться:
- родителям для оформления пособий на детей и подтверждения, что один из родителей не получал выплаты;
- семьям для подтверждения общего дохода при оформлении дополнительной материальной помощи;
- студентам при назначении государственной социальной стипендии;
- получателям выплат.

Заказать выписку за определенный период можно на Госуслугах: vk.cc/csuwl8. После отправки заявления результат поступит сразу в личный кабинет. Выписку можно скачать или отправить по электронной почте.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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