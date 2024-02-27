Как оформить выписку по всем социальным выплатам?

Такая выписка содержит информацию:

- обо всех установленных вам пенсиях, пособиях и других льготах;

- о размерах и сроках по каждой выплате;

- о получателе и о том, к какой категории он относится;

- о том, куда и когда поступают деньги.



Выписка может понадобиться:

- родителям для оформления пособий на детей и подтверждения, что один из родителей не получал выплаты;

- семьям для подтверждения общего дохода при оформлении дополнительной материальной помощи;

- студентам при назначении государственной социальной стипендии;

- получателям выплат.



Заказать выписку за определенный период можно на Госуслугах: vk.cc/csuwl8. После отправки заявления результат поступит сразу в личный кабинет. Выписку можно скачать или отправить по электронной почте.



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