В России стартовал региональный этап Чемпионатов по профессиональному мастерству

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала, участниками уже стали более 120 тыс. человек. В 2024 году на соревнованиях школьники старше 14 лет и студенты колледжей и техникумов продемонстрируют свои профессиональные навыки по 267 ключевым и инновационным направлениям, значимым для экономики России.

«Чемпионаты профессионального мастерства позволят молодым участникам развить свои компетенции, показать умения, повысить мастерство и поделиться друг с другом лучшими практиками, которые будут внедрены в образовательную программу колледжей и техникумов, а также станут подспорьем для развития системы среднего профессионального образования. Победители и призеры получат возможность пройти стажировки и трудоустроиться в ведущие компании страны. Это повысит эффективность обучения студентов и будет способствовать развитию экономики региона», – подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

Движение включает в себя мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Оба Чемпионата проводятся благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», который реализуется по решению Президента. В перечень компетенций чемпионата «Профессионалы» входят направления, наиболее востребованные для рынка труда, а на соревнованиях Чемпионата высоких технологий проходит апробация новых и перспективных компетенций.

«Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству создают возможности для развития кадрового потенциала нашей страны. Движение помогает наладить эффективное взаимодействие системы образования и промышленности России в целях подготовки высококвалифицированных специалистов. Региональные этапы Чемпионатов особенно важны, так как они позволяют учесть и специфику субъектов, и требования к молодым специалистам у ведущих предприятий в регионах», – отметил Виктор Неумывакин, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации.

Состязания проводятся в несколько этапов. Так, с 12 февраля до конца марта во всех регионах страны пройдет региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», а до конца апреля завершатся региональные мероприятия Чемпионата высоких технологий. В дальнейшем проявившие себя конкурсанты представят свои регионы на итоговых (межрегиональных) соревнованиях, которые пройдут с мая по конец июля на территориях ряда регионов и площадках ведущих предприятий страны.

Финалы Чемпионатов с участием конкурсантов из дружественных стран состоятся осенью, позволяя апробировать новые подходы в системе образования. Кроме того, в мероприятиях масштабной деловой программы представители федеральных и региональных органов власти, иностранных государств, образовательных организаций и предприятий-партнеров обсудят эффективные практики и варианты дальнейшего развития среднего профессионального образования в стране с учетом запросов экономики.

Одна из уникальных особенностей Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству – масштабное сотрудничество с предприятиями России. Вклад организаций в разработку актуальных конкурсных заданий, подготовку площадок и оценивание деятельности участников позволяют совершенствовать образовательный процесс и приблизить соревновательные мероприятия к настоящей деятельности на предприятиях. Помимо этого предприятия заинтересованы в молодых профессиональных кадрах и предоставляют конкурсантам возможность получить стажировку и трудоустроиться на работу.

В 2024 году в мероприятиях Чемпионатного движения ожидается порядка 200 тыс. участников.