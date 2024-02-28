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Общество
28 Февраля , 14:00

В Башкирии 12 тысяч семей приняли участие в проекте «Всей семьей»

Глава республики Радий Хабиров рассказал, что наш регион — один из лидеров по числу участников в стране.

Федеральный проект «Всей семьей» стартовал в Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Его участники — российские семьи — выполняют несложные задания: вместе ходят в кино, готовят праздничный ужин, путешествуют и выкладывают видео- и фотоотчеты в соцсетях. Самых активных и творческих поощряют призами: умными колонками, сертификатами, возможностью отправиться в туристическую поездку.

«Хотя призы, конечно, не главное. Самое ценное — время, которое мы можем провести с нашими близкими. И в качестве бонуса — идеи для совместного досуга», — отметил Радий Хабиров в своем посте в соцсетях.

Глава РБ рассказал, что уже 12 тысяч семей Башкирии участвуют в федеральном проекте. Наш регион — в числе лидеров по числу участников и призеров.

Фото: страница Радия Хабирова в ВК.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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