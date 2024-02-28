В Сибае для учеников кадетского класса ФСБ прошла церемония посвящения

Сегодня состоялось торжественное посвящение учащихся школы № 1 в специализированный класс Федеральной службы безопасности. База для открытия такого класса была заложена еще в 2018 году. Тогда Рамиль Фаритович Муллагулов создал здесь первый в городе юнармейский отряд «Звезда», в котором на сегодняшний день состоят 65 школьников разных возрастов



Кадетский класс ФСБ — это первый и единственный класс такой направленности в нашем городе. При поддержке Федеральной службы безопасности и Администрации города его открыли в начале текущего учебного года. А сегодня для 19 ребят 8 класса был важный и ответственный день. В торжественной обстановке перед лицом своих товарищей, педагогов, наставников, почетных гостей, сотрудников и ветеранов органов безопасности они произнесли клятву кадета. В этом важном для ребят мероприятии принял участие и генерал-майор запаса ФСБ РФ Равиль Рустамбекович Киреев.



За годы обучения юные кадеты освоят курс школьных предметов, азы рукопашного боя, плавание и начальную военную подготовку. Для ребят, которые будут учиться в классе, — это уникальный опыт, нужный не только им самим, но и стране. Он будет востребован в любой отрасли, которую кадеты выберут в будущем.