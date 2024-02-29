Как проверить школьное питание?

Вступите в родительский комитет либо в бракеражную комиссию. Чтобы вступить в бракеражную комиссию, свяжитесь с администрацией школы. Контакты можно найти на сайте школы.



Определите родителей, которые будут следить за питанием, и уведомите об этом директора. Образец заявления можно посмотреть на сайте школы или попросить у классного руководителя.



Согласуйте с директором график проверок.



Оцените качество организации питания в столовой. Вы увидите, подают ли детям еду из утвержденного меню, работают ли сотрудники в специальной форме и есть ли блюда, которые никто не хочет есть.



Проведите общее собрание, чтобы вместе с другими родителями решить, как улучшить школьное меню.



Полный перечень пунктов для проверки можно посмотреть в методичке «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от Роспотребнадзора: vk.cc/ctgMgQ.



Также родители могут ознакомиться с меню на портале «ELSCHOOL» во вкладке «Контроль питания». Также на портале можно оставить обратную связь по школьному питанию во вкладке «Ваши вопросы и предложения по питанию»: vk.cc/9QqtIz.



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