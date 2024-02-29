-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
29 Февраля , 13:10

Как проверить школьное питание?

С 2020 года в Башкортостане всех учеников с 1-го по 4-й классы бесплатно кормят в столовой горячими завтраками или обедами. Как проверить, что именно предлагают школьникам – объясняют специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и Министерства торговли и услуг республики.

Вступите в родительский комитет либо в бракеражную комиссию. Чтобы вступить в бракеражную комиссию, свяжитесь с администрацией школы. Контакты можно найти на сайте школы.

Определите родителей, которые будут следить за питанием, и уведомите об этом директора. Образец заявления можно посмотреть на сайте школы или попросить у классного руководителя.

Согласуйте с директором график проверок.

Оцените качество организации питания в столовой. Вы увидите, подают ли детям еду из утвержденного меню, работают ли сотрудники в специальной форме и есть ли блюда, которые никто не хочет есть.

Проведите общее собрание, чтобы вместе с другими родителями решить, как улучшить школьное меню.

Полный перечень пунктов для проверки можно посмотреть в методичке «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от Роспотребнадзора: vk.cc/ctgMgQ.

 Также родители могут ознакомиться с меню на портале «ELSCHOOL» во вкладке «Контроль питания». Также на портале можно оставить обратную связь по школьному питанию во вкладке «Ваши вопросы и предложения по питанию»: vk.cc/9QqtIz.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru