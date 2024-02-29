В Башкирии ветеран СВО стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества»

Эту задачу в филиале фонда в Татышлинском районе Башкортостана выполняет Венер Сафин, ветеран СВО. Он знаком с тяготами войны не понаслышке и знает точно, что нужно вернувшимся с передовой тяжело раненым бойцам, понимает, как поддержать бойцов и их близких и как помочь пережить горечь потери родного человека.

За плечами Венера Сафина – срочная служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации на территории СКВО. За проявленное мужество и отвагу его наградили медалями и наградами. После увольнения в запас Венер – инспектор ДПС, старший инспектор лицензионно-разрешительной системы ОВД по Татышлинскому району. В составе сил объединённой группировки его направили в служебную командировку на территорию Чеченской Республики, где Венер выполнял множество операций. Вернувшись, работал старшим экспертом-криминалистом.

В апреле 2022 года уволился со службы ОВД по выслуге лет, а в июне 2022 года по зову сердца отправился в составе башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова в зону СВО. В сентябре 2022 года во время боя получил тяжелую контузию, подлечился и снова – на передовую к своим ребятам. В декабре здоровье Венера ухудшилось, он попал в госпиталь и потом – домой.

С появлением фонда «Защитники Отечества» помогал социальному координатору филиала в Татышлах разобраться в нюансах оказания помощи, вникал во все тонкости работы – волонтерил по полной программе.

Конец ноября 2023 года – начало нового этапа в жизни Венера. Он официально стал сотрудником филиала фонда «Защитники Отечества» – социальным координатором в Татышлинском районе Башкортостана.

Неугомонный, исключительно отзывчивый и добрый человек – так отзываются о Венере Сафине односельчане. Он активно участвует в организации и сборе гуманитарной помощи нашим бойцам, которая отправляется в зону СВО в составе гумконвоев. С каждым военнослужащим, обратившимся в филиал фонда, поддерживает связь, уточняет их нужды, оказывает необходимое содействие.

Напомним, что государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создали по указу Президента России. Основная цель фонда – персональное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02