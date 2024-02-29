-8 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
29 Февраля , 08:26

В Башкирии ветеран СВО стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества»

Оказывать комплексную помощь и поддержку ветеранам СВО и семьям погибших бойцов – вот одна из основных задач социальных координаторов государственного фонда «Защитники Отечества».

Эту задачу в филиале фонда в Татышлинском районе Башкортостана выполняет Венер Сафин, ветеран СВО. Он знаком с тяготами войны не понаслышке и знает точно, что нужно вернувшимся с передовой тяжело раненым бойцам, понимает, как поддержать бойцов и их близких и как помочь пережить горечь потери родного человека.

За плечами Венера Сафина – срочная служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации на территории СКВО. За проявленное мужество и отвагу его наградили медалями и наградами. После увольнения в запас Венер – инспектор ДПС, старший инспектор лицензионно-разрешительной системы ОВД по Татышлинскому району. В составе сил объединённой группировки его направили в служебную командировку на территорию Чеченской Республики, где Венер выполнял множество операций. Вернувшись, работал старшим экспертом-криминалистом. 

В апреле 2022 года уволился со службы ОВД по выслуге лет, а в июне 2022 года по зову сердца отправился в составе башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова в зону СВО. В сентябре 2022 года во время боя получил тяжелую контузию, подлечился и снова – на передовую к своим ребятам. В декабре здоровье Венера ухудшилось, он попал в госпиталь и потом – домой.

С появлением фонда «Защитники Отечества» помогал социальному координатору филиала в Татышлах разобраться в нюансах оказания помощи, вникал во все тонкости работы – волонтерил по полной программе. 

Конец ноября 2023 года – начало нового этапа в жизни Венера. Он официально стал сотрудником филиала фонда «Защитники Отечества» – социальным координатором в Татышлинском районе Башкортостана.

Неугомонный, исключительно отзывчивый и добрый человек – так отзываются о Венере Сафине односельчане. Он активно участвует в организации и сборе гуманитарной помощи нашим бойцам, которая отправляется в зону СВО в составе гумконвоев. С каждым военнослужащим, обратившимся в филиал фонда, поддерживает связь, уточняет их нужды, оказывает необходимое содействие.  

Напомним, что государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создали по указу Президента России. Основная цель фонда – персональное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02

Источник:

Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru