Путь к смерти: жителям Башкирии напомнили, как убивают наркотики

В семью, где появляется наркоман, приходит горе и слезы, а сам потребитель рискует остаться «на обочине жизни». Как человек становится наркоманом? Около вузов и школ, на вечеринках и тусовках, в ночных клубах и барах «доброжелатели» предлагают парням и девушкам попробовать «это», рассказав какие чудесные ощущения можно «словить», но не сообщив о том, что будет, когда «подсадка» произойдет и появится страшная зависимость, которая станет главным и единственным смыслом жизни. Привыкание к любому наркотику происходит очень быстро, а избавиться он него невероятно сложно, а чаще всего даже невозможно.

По оценкам ВОЗ на 2020 год, около 275 млн человек в мире употребляли психоактивные вещества, а в 2019 году более 500 тысяч случаев смерти прямо или косвенно связаны с употреблением наркотиков.

Как наркотик действует на человека?

Психоактивное вещество непосредственно воздействует на головной мозг и вызывает изменение сознания человека. Человек в состоянии наркотического опьянения теряет контроль над собой и чувство реальности.

Наркотик дает фальшивое ощущение эйфории, но отнимает настоящие эмоции, лишая способности радоваться или получать удовольствие естественно.

Эйфория продолжается, пока наркотическое вещество содержится в крови. А дальше начинается «ломка»

Как развивается зависимость?

Воздержаться от наркотиков можно, но только в первый раз. Даже одна доза может вызвать зависимость.

С каждым новым разом у употребляющего наркотики снижается чувствительность к ним. Через некоторое время для достижения привычного состояния прежней дозы уже не хватает, и наркоман увеличивает её. Когда и этого не достаточно, в ход идёт другой, более сильный наркотик. Так, постепенно, человек приобщается к сильным наркотикам, избавления от которых почти нет.

Как наркотики разрушают личность?

Наркотики влияют на химические процессы в головном мозге, снижая интеллект и делая человека слабоумным.

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздражительность, апатия, расслабление воли. Внешне всё это проявляется вялостью, чёрствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, употребляющий наркотики, утрачивает контроль над своей жизнью, становится бесхарактерным и безвольным.

Наркоман выносит из дома все, что можно продать, чтобы купить очередную дозу, жить без которой он уже не может.

В поисках дозы он способен на любые безнравственные поступки и даже преступления – совести и стыда больше нет.

В чем вред, кроме зависимости?

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момента начала употребления наркотического вещества.

Наркомания – болезнь хроническая и будет продолжаться до конца жизни. Добиться ремиссии можно, но срыв может произойти в любой момент, даже через много лет. Наркотик умеет ждать.

Наркотики меняют генетический код человека, влияют на то, будут ли полноценными его будущие дети.

Наркотики рушат человеческие отношения, дружбу, семьи. Сначала наркоман предаёт самого себя, а потом родных и друзей. С наркоманом многие перестают общаться, поскольку быстро понимают, что ему нужны не друзья, а возможность использовать их в своих интересах.

Наркотики – это всегда криминал. Даже находясь рядом с наркоманом, ты в опасности.

Наркотики лишают человека будущего. Наркоман ни к чему не стремится, ему не нужны ни учёба, ни работа, ни свершения, ни семья, ни любовь, ни близкие. Ему нужна только «доза». В перспективе у него – больница, тюрьма, смерть.

От чего умирают люди, страдающие наркоманией?

Наркомана через несколько лет ждёт полное разрушение печени и всего организма. Но многие не доживают до этого момента и умирают от аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний.

Наркотики вызывают психические заболевания, и многие наркоманы заканчивают жизнь сами. Также погибают насильственной смертью, так как мир наркотиков связан с организованной преступностью.

Наркоман теряет инстинкт самосохранения и легко может замёрзнуть, стать жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного случая и многих других причин.

Поскольку наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через кровь — СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.