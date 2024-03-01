Законы, которые вступают в силу в марте 2024 года

Работодатели не смогут увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет (ранее – до 14 лет) – vk.cc/cuCDYQ



Исключениями могут быть ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей.



Региональные власти будут устанавливать стандарты транспортного обслуживания населения – vk.cc/ciSTif



В частности разработают перечень и целевые значения показателей доступности, безопасности и комфортности перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом.



Владельцы автомашин смогут заключать краткосрочное договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев



На них будет распространяться ежедневная отсрочка старта. Этот полис будет подразумевать введение пониженных коэффициентов страховых тарифов.



Расширяется круг НКО, которые имеют право на господдержку



Теперь в этот список включаются организации, которые работают в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. Например, организации, которые помогают детям без попечения родителей найти новую семью. Также в список войдут НКО, которые занимаются безнадзорными животными.



Выплата страхового возмещения по вкладам – vk.cc/cv0kNY



Теперь заявление о выплате возмещения по вкладам можно подать в электронной форме: на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на Госуслугах. А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета – реквизиты карты «Мир».



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