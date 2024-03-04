Что такое производственная травма?

Травма считается производственной, если это произошло:
- на рабочем месте;
- по дороге на транспорте работодателя.
На размер выплат влияет тип травмы:
- легкие – не несут угрозы здоровью;
- тяжелые – последствия влияют на качество жизни (ожоги, переломы, потеря слуха или зрения);
- смертельные.
Что делать пострадавшему?
Сообщить работодателю, либо представителю работодателя о случившемся несчастном случае
Обратиться за медицинской помощью и получить документ с отметкой о производственной травме.
Не соглашайтесь, если работодатель предлагает компенсировать затраты в частном порядке. Утаивать происшествие на работе незаконно, за это получить штраф могут обе стороны.
Как получить выплаты – читайте в нашем следующем посте.
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