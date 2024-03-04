Что такое производственная травма?

Травма считается производственной, если это произошло:

- на рабочем месте;

- по дороге на транспорте работодателя.



На размер выплат влияет тип травмы:

- легкие – не несут угрозы здоровью;

- тяжелые – последствия влияют на качество жизни (ожоги, переломы, потеря слуха или зрения);

- смертельные.



Что делать пострадавшему?



Сообщить работодателю, либо представителю работодателя о случившемся несчастном случае



Обратиться за медицинской помощью и получить документ с отметкой о производственной травме.



Не соглашайтесь, если работодатель предлагает компенсировать затраты в частном порядке. Утаивать происшествие на работе незаконно, за это получить штраф могут обе стороны.



Как получить выплаты – читайте в нашем следующем посте.



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