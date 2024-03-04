-4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В Стерлитамаке 4 марта отключили отопление на некоторых улицах
Все новости
Общество
4 Марта , 12:18

Что такое производственная травма?

Что такое производственная травма и можно ли получить за нее выплаты – объясняют специалисты Отделения Соцфонда по Республике Башкортостан.

Травма считается производственной, если это произошло:
- на рабочем месте;
- по дороге на транспорте работодателя.

На размер выплат влияет тип травмы:
- легкие – не несут угрозы здоровью;
- тяжелые – последствия влияют на качество жизни (ожоги, переломы, потеря слуха или зрения);
- смертельные.

Что делать пострадавшему?

Сообщить работодателю, либо представителю работодателя о случившемся несчастном случае

Обратиться за медицинской помощью и получить документ с отметкой о производственной травме.

Не соглашайтесь, если работодатель предлагает компенсировать затраты в частном порядке. Утаивать происшествие на работе незаконно, за это получить штраф могут обе стороны.

Как получить выплаты – читайте в нашем следующем посте.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru