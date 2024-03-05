Более 2 млн жителей Башкортостана систематически занимаются физкультурой и спортом

Об этом сообщил Вебер, который проанализировал мнение россиян о том, сколько раз в неделю они занимаются спортом и как поддерживают здоровье. Напомним, «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

По данным Министерства спорта Башкортостана, в республике систематически занимаются физической культурой и спортом 2,175 млн человек — это 56,8% жителей региона в возрасте от 3 до 79 лет. Доля детей в возрасте 3-17 лет, которые занимаются спортом, в 2023 году составила 87,9% — 727 283 человека.

Добавим, что в Башкортостане в последние пять лет темпы строительства спортивных объектов выросли на треть. Всего построили 1 401 объект, среди них — Центр спортивной подготовки им. Римы Баталовой, Центр гимнастики, крытый футбольный манеж, Центр спортивной подготовки им. Ульфата Мустафина, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 крытых ледовых арен, 2 бассейна, проведена реконструкция 3 стадионов и 1 бассейна. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» установили 56 площадок ГТО, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа («умные» площадки).

Автор: Альфия Батырова