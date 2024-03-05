На Всемирном Фестивале молодёжи рассказали о запросах зрителей на кинофильмы и сериалы

При этом 51% молодежи, которая смотрит отечественные сериалы, отметил их заметное улучшение за последние два года: есть прогресс в качестве съемки и визуале (69%), работе над сюжетами и их развитии (62%), а также в актерской игре (50%).

Это данные социологического агентства «Вебер». Их на панельной дискуссии «Тренды многонациональной киноиндустрии. Что будет в топе 2024?» на площадке Всемирного Фестиваля молодежи озвучил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Дискуссия прошла в рамках «Медиапотока», который организовали Минобрнауки России, ГК «Росатом» и АНО «Диалог». Участники дискуссии рассказали, что российская индустрия кино и сериалов в 2024 году будет опираться на ряд доминирующих в обществе культурных трендов, среди которых — учёт и анализ интересов молодёжи, экранизация популярных литературных произведений и особый запрос на «волшебство» и национальную самоидентификацию.

— Мы узнали, что сегодня сериалы стали неотъемлемой частью жизни для почти половины молодых людей в России: так, 45% из них любят сериалы и смотрят их раз в неделю и чаще, а 59% в принципе смотрят отечественную сериальную продукцию. В то же время 95% опрошенных признались, что предпочитают смотреть зарубежные сериалы, и это определенный вызов, — рассказал Владимир Табак.

Напомним, Всемирный Фестиваль молодежи, самое масштабное молодежное событие в мире, проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта.

Фильмы кинематографистов из Башкортостана соответствуют современным трендам — национальной самоидентификации и запросу на волшебство, и смотреть их нужно всей семьей. Яркие примеры — военная кинокартина режиссера Булата Юсупова «Фарзана идет на запад» и мистическая комедия Романа Пожидаева «Камень батыров», которые сняли на киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова.

— Башкортостан полон многими идеями, многими историями. Есть свои авторы, свои режиссеры, поэтому мы целенаправленно делаем свое башкирское кино и развиваем кинематограф республики. Нас уже узнают в России и других странах, приглашают на фестивали. Мы приложим все силы, чтобы наши башкирские фильмы и сериалы узнавали, смотрели и любили, — отметил Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова.

Автор: Альфия Батырова