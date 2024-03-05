Налоговые органы Башкортостана усилят контроль за предприятиями общепита

Налоговыми органами Республики Башкортостан в рамках федерального отраслевого проекта «Общественное питание» с января 2024 года усилены мероприятия, направленные на обеспечение повсеместного применения контрольно-кассовой техники в сфере оказания услуг общественного питания и выдачи кассовых чеков потребителям, а также на легализацию налогооблагаемой базы в данной сфере услуг.

В состав федерального отраслевого проекта Общественное питание в Республике Башкортостан включены более 1200 точек общественного питания. Это те предприятия, которые постоянно занимаются оказанием услуг в сфере общепита, традиционные и стационарные. Они имеют большую часть денежной выручки именно от сферы общепита, также не завязаны на производственные графики заводов, учебных заведений и не являются сетью уличного питания. Однако это не говорит о том, что вниманием налоговых органов остальные точки обделены, они также должны исполнять действующее законодательство.

Работа налоговых органов будет основываться и на профилактических визитах, и на предостережениях, на убеждении рестораторов в необходимости обязательного применения контрольно-кассовой техники. А вот уже для невыполняющих требования действующего законодательства Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф за неприменение ККТ в размере не менее 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и не менее 30 тысяч для юридических лиц.

Не все посетители знают, что основным отличием фискального чека от других чеков, свидетельствующим о том, что расчет действительно произведен в целях налогообложения, является QR- код. На таких же документах, часто предъявляемым посетителям после осуществления расчета, как, например, слип-чек, который печатается терминалом при использовании банковской карты, или пре-чек (предварительный, калькуляционный чек), который предъявляется официантом вместе со счетом или взамен счета, фискальный QR- код отсутствует.

Налоговые органы сообщают, что любой гражданин — потребитель может поучаствовать в проекте и в рамках общественного контроля самостоятельно проверить чеки через бесплатное мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков». В случае неприменения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов можно направить обращение в налоговые органы посредством указанного приложения, а также через официальный сайт ФНС России и личный кабинет налогоплательщика.

УФНС России по Республике Башкортостан призывает посетителей ресторанов и кафе после осуществления расчета требовать свои фискальные кассовые чеки, а владельцев данных организаций соблюдать законодательство о применении контрольно-кассовой техники.

Источник: пресс-служба УФНС РБ