Передовая инженерная школа УУНиТ открыла новую лабораторию в межвузовском кампусе Уфы

Передовая инженерная школа «Моторы будущего» открыла международную студенческую научно-исследовательскую лабораторию «EVoltX Lab», которую возглавил молодой ученый из Бангладеша Мухаммад Нафиз Рахман. Он собрал команду из студентов-первокурсников Уфимского университета, которые получат первый опыт в науке.

Мухаммад Нафиз Рахман познакомился с трудами профессоров УУНиТ Вячеслава Вавилова и Флюра Исмагилова в области электроэнергетики еще будучи студентом и очень хотел попасть в команду «Моторов будущего». Благодаря необычной практике российских вузов — приглашать иностранных ученых возглавлять лаборатории — ему удалось осуществить свою мечту.

Новая лаборатория будет заниматься изучением и разработкой универсальных зарядных станций для электромобилей и беспилотных летательных аппаратов. Студенты будут исследовать технологии получения электроэнергии из различных источников, ее хранения и потребления электромобилями, БПЛА, а в будущем — и аэротакси. Сегодня в ПИШ «Моторы будущего» как раз разрабатывают электродвигатели для них.

Кроме того, молодые ученые займутся проектирование быстрых зарядных станций с постоянным током с учетом доступных источников энергии. Одна из их задач — разработать технико-экономическое обоснование установки зарядных станций в уфимском аэропорту.

Все эти задачи находятся на стыке двух приоритетов российской науки: «Связанность территории Российской Федерации» и «Выработка и сохранение энергии».

— Открытие новой лаборатории ПИШ в межвузовском кампусе приобретает особую значимость в свете послания президента России, в котором Владимир Путин заявил о продлении и расширении программы развития передовых инженерных школ.

ПИШ «Моторы будущего» УУНиТ была создана три года назад и вошла в первый эшелон из 30 школ, открытых на базе ведущих вузов страны. Что говорит о глобальном потенциале и инновационности научно-технических разработок, которые ведутся в Уфимском университете, — прокоммментировал ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Директор ПИШ «Моторы будущего» Вячеслав Вавилов, который принял участие в торжественном открытии новой лаборатории, подчеркнул, что новая лаборатория поможет сделать Уфу точкой притяжения российских и международных ученых, по крайнем мере в области электротехнических машин.

А студент первого курса бакалавриата по специальности «Прикладная информатика» УУНиТ Ринат Рафиков рассказал корреспонденту «РБ», что для того, чтобы попасть в команду лаборатории, он проходил специальные экзамены и собеседование.

— Мне было интересно попробовать себя в науке. Это огромный опыт! — отметил студент. — Всем составом лаборатории мы собрались в феврале. Сейчас разделились на три команды, каждая из которых занимается своим проектом. Оборудование и программное обеспечение уже есть, начали работать. К концу марта должны написать первые статьи.

Справка

За последние месяцы ПИШ «Моторы будущего» вместе с Уфимским университетом привлекла 1,2 млрд федеральных средств. Они будут направлены на развитие науки, инженерного образования и покупку новейшего оборудования.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» — одна из 42 инициатив правительства РФ в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Его цель — подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить стране достижение технологического суверенитета.