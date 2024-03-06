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Общество
6 Марта , 17:37

Андрей Назаров посетил первый офис Сбербанка в Уфе по исламскому финансированию

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров посетил в Уфе исламский офис Сбербанка. Первый офис в республике, работающий по стандартам партнёрского финансирования, расположился в здании Межвузовского кампуса мирового уровня по адресу ул. Заки Валиди, д.32/2.

– Это первый в республике офис банка, который будет работать согласно принципам ислама. Он находится на площадях межвузовского кампуса, что удобно для индустриальных партнеров. Межвузовский кампус - наш флагманский и, пожалуй, самый технологически продвинутый проект, отвечающий всем современным требованиям, – сказал Андрей Назаров. 

Глава кабинета министров напомнил, что Башкортостану в числе четырех пилотных регионов РФ доверено проведение эксперимента по партнерскому финансированию. 

– Принимая во внимание, что в России проживает порядка 20 млн мусульман, этот механизм имеет в республике большой потенциал, расширяет возможности для инвестирования.  В Башкортостане Сбербанк поддерживает основные наши направления - промышленность, сельское хозяйство, строительную отрасль, реализует социальные проекты. Наличие такого специализированного отделения важно для людей, которые хотели бы работать на принципах законности и по особым этическим нормам, – добавил Председатель Правительства. 

Халяльные финансовые продукты в Сбере соответствуют стандартам исламского финансирования, что подтверждается фетвой — специальным сертификатом, выданным Шариатским консультационным советом. Пользоваться такими продуктами можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений.

Андрей Назаров ознакомился с перечнем услуг, предоставляемых банком, пообщался с сотрудниками финансового учреждения, осмотрел рабочие зоны.

Источник: Молодёжная газета

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