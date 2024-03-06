Андрей Назаров посетил первый офис Сбербанка в Уфе по исламскому финансированию

– Это первый в республике офис банка, который будет работать согласно принципам ислама. Он находится на площадях межвузовского кампуса, что удобно для индустриальных партнеров. Межвузовский кампус - наш флагманский и, пожалуй, самый технологически продвинутый проект, отвечающий всем современным требованиям, – сказал Андрей Назаров.

Глава кабинета министров напомнил, что Башкортостану в числе четырех пилотных регионов РФ доверено проведение эксперимента по партнерскому финансированию.

– Принимая во внимание, что в России проживает порядка 20 млн мусульман, этот механизм имеет в республике большой потенциал, расширяет возможности для инвестирования. В Башкортостане Сбербанк поддерживает основные наши направления - промышленность, сельское хозяйство, строительную отрасль, реализует социальные проекты. Наличие такого специализированного отделения важно для людей, которые хотели бы работать на принципах законности и по особым этическим нормам, – добавил Председатель Правительства.

Халяльные финансовые продукты в Сбере соответствуют стандартам исламского финансирования, что подтверждается фетвой — специальным сертификатом, выданным Шариатским консультационным советом. Пользоваться такими продуктами можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений.

Андрей Назаров ознакомился с перечнем услуг, предоставляемых банком, пообщался с сотрудниками финансового учреждения, осмотрел рабочие зоны.